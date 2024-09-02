Покорились краснодарские маршруты

Представители Чувашии завоевали россыпь наград на чемпионате России по спортивному туризму, который состоялся на базе Всероссийского детского центра «Орленок» в Краснодарском крае, сообщили в Минспорта республики. На пешеходной дистанции пятого класса сложности среди мужских связок победу одержали Сергей Кузнецов и Андрей Львов. Еще два «золота» записал на свой счет Сергей Кузнецов по результатам состязаний на короткое расстояние и по сумме видов. На длинной дистанции он расположился на втором месте. В этом же виде программы Андрей Львов взял «бронзу». Также он занял третье место в общей таблице индивидуальных выступлений. В общекомандном зачете сборная Чувашии финишировала на втором месте.