В Чебоксарах можно встретить Бичурина

На стене корпуса ЧГУ имени И.Н. Ульянова по улице Университетской появилось граффити с портретом знаменитого востоковеда. Эту городскую достопримечательность художники Ильгиз Валиуллов и Сергей Петров создавали в рамках всероссийского проекта Русского географического общества «ГеоГраффити». Торжественное открытие мурала состоялось 9 сентября, в 247-ю годовщину со дня рождения Никиты Бичурина. Всемирно известный ученый для многих открыл Восток. Он исследовал быт и культуру Поднебесной. Его труды стали ключевыми для синологов во всем мире. Заместитель министра культуры Чувашии Георгий Богуславский напомнил, что совсем недавно в нашей республике проходил Год выдающихся земляков, и Чувашский госуниверситет продолжает работу по увековечению памяти выдающихся людей, уроженцев Чувашии. Проект «ГеоГраффити» действует с 2016 года, и муралы, посвященные путешественникам и исследователям, можно увидеть во многих городах страны.