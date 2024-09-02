Налоговые льготы и забота о пушных зверьках

На закупку газового оборудования выделят дополнительные средства

На заседании Кабинета министров Чувашии под председательством Главы республики Олега Николаева приняты важные решения, касающиеся поддержки многодетных семей и участников СВО. Также скорректирован перечень домов, включенных в Республиканскую программу капремонта, причем контролировать проведение работ в многоэтажках теперь будет региональный центр. Об этих и других правительственных постановлениях — в нашем материале.

С изменениями, которые планируется внести в Закон «О вопросах налогового регулирования в Чувашской Республике», ознакомил первый вице-премьер Чувашии — министр финансов Михаил Ноздряков. Так, в действующей редакции один из родителей, имеющих троих и более детей до 18 лет, освобождается от уплаты транспортного налога на легковой автомобиль мощностью до 150 лошадиных сил. Однако с этого года увеличен возрастной порог младших домочадцев. По Указу Президента России от 23 января 2024 года, а также закону Чувашской Республики от 24 апреля 2024 года многодетная семья имеет право на льготы до достижения старшим ребенком 23 лет, если он учится в техникуме или вузе очно. Благодаря положительному решению Кабмина это условие включено теперь и в налоговые «привилегии».

Михаил Ноздряков отметил, что льгота востребована большими семьями республики. В 2022 году ею воспользовалось более 9,6 тыс. налогоплательщиков, которые в общей сложности сэкономили 20,9 млн рублей. В 2023 году такое право получили более 10 тыс. человек.

Кстати, в 2022 и 2023 годах от уплаты транспортного налога на маломощные машины освободили участников спецоперации. Правительство республики решило продлить эту меру поддержки и в этом году. Кроме того, Указом Главы Чувашии от 29 мая 2024 года перечень участников СВО дополнен новой категорией — сотрудниками территориальных органов государственной власти, а значит, и они будут иметь право на такую льготу.

Также по поручению Главы Чувашии на 2025—2027 годы продлено действие льготной ставки в размере 0,1% по налогу на имущество организаций для объектов газораспределительных сетей, созданных по программе догазификации населенных пунктов. Кроме того, такой «бонус» предложен для организаций водоснабжения и водоотведения. По мнению Ноздрякова, данные меры помогут ограничить рост тарифов для населения.

Одобрено и выделение дополнительных средств из бюджета республики на субсидии для покупки газового оборудования и проведение работ на земельных участках. Матпомощь получат участники Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых действий, герои спецоперации, многодетные, малоимущие семьи и другие категории. Как рассказала заместитель министра труда и социальной защиты Чувашии Лариса Арсентьева, такой мерой поддержки уже воспользовались 397 человек, всего выделено 24,9 млн рублей. Около 140 жителей республики субсидию получили в этом году. Сейчас на рассмотрении — 41 заявка, еще 70 ожидается до конца года.

«Хорошая информация. Важно, что государственная поддержка доходит до людей и они получают все современные блага», — подчеркнул Глава Чувашии.

Утверждены на заседании правительства и другие предложения. Так, главную роль в принятии решений по подготовке и утверждению мастер-планов муниципальных и городских округов с 1 января следующего года будет играть Минстрой Чувашии. По словам руководителя ведомства Михаила Коледы, передача полномочий муниципалитетов на республиканский уровень позволит реализовать единую политику в планировании и утверждении местных нормативов градостроительного проектирования в Чебоксарской агломерации.

«Таким образом, мы синхронизируем реализацию мероприятий по созданию инфраструктуры, приведению в порядок жилищно-коммунального хозяйства, дорог и так далее», — отметил Олег Николаев. Также принято решение предусмотреть на 2025 год финансовые средства в бюджете республики на разработку генеральных планов в ряде округов.

Как уже было сказано вначале, внесены корректировки в реестр домов, где будет проведен капремонт: в перечень включены 23 многоэтажки Алатыря, Канаша, Новочебоксарска, Чебоксар, а также Чебоксарского и Шемуршинского округов. Обеспечивать своевременное проведение работ, оценивать их соответствие нормативным требованиям теперь будет Республиканский центр технического обследования зданий и сооружений.

Важные решения приняты и в сфере сохранения охотничьих ресурсов. Установлены допустимые нормы добычи пушных зверьков — лисицы, белки, ондатры, хорька, крота, волка, водяной полевки, суслика и бурундука. Ранее вопрос не был урегулирован. По мнению руководителя Минприроды Чувашии Эмира Бедертдинова, постановление внесет ясность в эту тему и позволит сохранить фауну наших лесов.

Хорошие новости и для госслужащих. Чтобы снизить текучесть кадров в республиканских министерствах и ведомствах, в них увеличится доля ведущих специалистов. Кроме того, учрежден специальный знак отличия за многолетнюю и безупречную государственную службу. Как сообщил руководитель Администрации Главы Чувашии Вячеслав Борисов, эскиз новой награды, отобранный на конкурсе, согласован Геральдическим советом при Президенте России.