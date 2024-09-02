У более 90% системообразующих организаций в Чувашии — положительный финансовый результат

Данные были озвучены на заседании президиума штаба по поддержке устойчивости экономики Чувашской Республики в условиях санкционного давления, которое провел Глава Чувашии Олег Николаев.

И.о. министра экономического развития и имущественных отношений Лариса Рафикова сообщила о результатах ежемесячного мониторинга функционирования системообразующих организаций, оказывающих существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность. По его итогам большинство видов экономической деятельности в январе — июле демонстрируют хорошую динамику. К примеру, на 41,7% вырос объем отгрузки товаров, работ и услуг промышленных предприятий, на 25,8% — предприятий АПК, 22,6% — транспорта, 21,8% — сферы здравоохранения.

ЦИФРЫ По различным программам государственную поддержку в январе — июле получили 39 системообразующих организаций на сумму 1,3 млрд рублей

Сегодня перечень системообразующих организаций в Чувашской Республике расширен до 123, недавно в него были включены девять новых объектов. Также уточнен список организаций, имеющих муниципальное значение, — он состоит из 141 предприятия.

Как пояснила Лариса Рафикова, все показатели загружаются в дашборд «Развитие системообразующих предприятий Чувашской Республики». Также разрабатывается дашборд «Крупные, экономически или социально значимые организации в Чувашской Республике, имеющие муниципальное значение». Внедрение этого интерактивного инструмента позволит более оперативно доводить актуальную информацию до специалистов муниципальных и городских округов.