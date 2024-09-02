Благоустройство дворов в Чувашии завершено на 54%

Привычные места преображаются

Об этом в ходе рабочей поездки в Канаш, Ибресинский и Красноармейский округа заявил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Павел Корнилов.

«На сегодняшний день в 95 из 176 дворов благоустройство полностью завершено. Работы на оставшихся территориях идут по графику, опасений срыва сроков нет. Объекты необходимо сдать до 15 октября», — уточнил замминистра.

Так, в Канаше из четырех проектов, охватывающих восемь дворов, по одному — благоустройство готово, по второму — приближается к финишу. Остальные выполнены почти на 50%.

Что касается общественных пространств, выбранных жителями в ходе всероссийского голосования, то в этом году в республике до 1 декабря должны преобразиться 30 территорий. В частности, в Канаше идет второй этап благоустройства малого пруда. Объем выполненных работ по объекту составляет всего 25%, и представители Минстроя выразили опасение, что сроки строительства могут затянуться. Павел Корнилов рекомендовал администрации города наладить взаимодействие с подрядчиком. Также главный архитектор обратил внимание на организацию подходов к пруду — этот момент стоит учесть при дальнейшем развитии участка.

«Здорово, что муниципалитеты выбирают для благоустройства территории с активным рельефом и водными объектами. Это дает возможность реализовать разнообразные сценарии взаимодействия с ландшафтом. В таких случаях необходимо развивать связанность маршрутов с водоемом, ведь запрос на это у жителей определенно есть», — сказал Павел Корнилов.

Рекомендации были даны и администрации Ибресинского округа, где в селе Хормалы устраивается спортивная площадка. Всего на сегодняшний день завершено благоустройство 12 из 30 общественных пространств, за которые голосовали жители. Один из сданных объектов — детская площадка по улице Степанова в селе Красноармейское, которую также посетила комиссия министерства.

Напомним, работы проводятся по республиканской программе формирования комфортной среды и объектов, реализуемой в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Публикуется в рамках проекта «Стратегия роста», выходящего при поддержке Минцифры Чувашии