Спорт без преград

В Моргаушском муниципальном округе состоялась традиционная спартакиада «Воин, Спорт-2024». Событие объединило инвалидов, ветеранов боевых действий, участников СВО и членов их семей.

Сельчане соревновались в разборке и сборке автомата, стрельбе из пневматической винтовки, волейболе, нардах, шашках, дартсе, броске мяча в баскетбольное кольцо. Царила атмосфера спортивного праздника. Участники не только попробовали свои силы в различных дисциплинах, но и активно отдохнули на природе. Кстати, место для встречи было выбрано живописное — Каршлыхи.

Спартакиада организована в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» и нацпроекта «Демография». С каждым годом в нашей республике все больше ветеранов и инвалидов привлекаются к занятиям адаптивными видами спорта. Состязания играют важную роль в социализации людей с ограниченными возможностями здоровья.