В августе в Перинатальном центре ГКБ № 1 на свет появились семь двоен и одна тройня

Всего в августе здесь родилось 493 младенца — 247 девочек и 246 мальчиков. Семь счастливых семей ушли из роддома с парой кружевных конвертов на руках, у двух из них — так называемая королевская двойня: и дочь, и сын. А одно семейство сразу стало многодетным. Богатый месяц, говорят медики.

Ежегодно в Перинатальном центре ГКБ № 1 на свет появляются около 4,5-5 тыс. детей, это более 40% от всех родившихся в Чувашии. Всем новорожденным здесь проводят расширенный неонатальный скрининг в рамках национального проекта «Здравоохранение». Обследование позволяет выявить генетические заболевания на ранней стадии.