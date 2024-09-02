В августе в Перинатальном центре ГКБ № 1 на свет появились семь двоен и одна тройня

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Фото cap.ru

Всего в августе здесь родилось 493 младенца — 247 девочек и 246 мальчиков. Семь счастливых семей ушли из роддома с парой кружевных конвертов на руках, у двух из них — так называемая королевская двойня: и дочь, и сын. А одно семейство сразу стало многодетным. Богатый месяц, говорят медики.

Ежегодно в Перинатальном центре ГКБ № 1 на свет появляются около 4,5-5 тыс. детей, это более 40% от всех родившихся в Чувашии. Всем новорожденным здесь проводят расширенный неонатальный скрининг в рамках национального проекта «Здравоохранение». Обследование позволяет выявить генетические заболевания на ранней стадии.

Опубликовано: 11 сентября 2024 г.


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