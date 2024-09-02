Гостехнадзор Чувашии проводит акцию «Лайӑх тракторист»

Инспекторы проверяют трактористов

С начала сентября она затронула около 50 водителей. Отсутствие страхового полиса ОСАГО и удостоверения тракториста-машиниста — наиболее распространенные нарушения. Успешно прошедшие проверку получают памятные наклейки. Акция продолжится до конца месяца.

«Пришло время уборки урожая, в эти дни трактористы и другие участники дорожного движения сталкиваются с дополнительными рисками из-за увеличения активности на дорогах. Акция помогает выявить нарушения и формирует положительный имидж ответственных механизаторов», — прокомментировал начальник Гостехнадзора Чувашии Владимир Димитриев.