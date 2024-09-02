ЭЛЛА ПАМФИЛОВА,

председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации:

«Хочу еще раз поблагодарить всех за совместную работу: организаторов выборов, партии и кандидатов, наблюдателей, представителей СМИ, наши правоохранительные органы и, конечно, всех избирателей, которые приняли участие в голосовании.

Мы видим, что даже в сложные времена участие в выборах остается важнейшей традицией для российских граждан. Все, кто следил за голосованием, видели — на участки шли семьями, и стар и млад, как на праздник. На маяках и метеостанциях, в крупных городах и самых отдаленных поселках, в пунктах временного размещения, на участках в приграничных регионах, везде избиратели говорили о том, что участие в выборах — это их долг и ответственность за будущее страны».