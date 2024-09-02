В Чувашии начали подготовку к открытию филиала Национального центра «Россия»

«Пехет» меняет концепцию?

По распоряжению Президента страны Владимира Путина для сохранения наследия Международной выставки «Россия», проходившей на ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года, создается одноименный Национальный центр. «Продолжательница» традиций уникального форума будет базироваться в Москве, а в регионах должны появиться ее «дочки».

Как сообщает Минсельхоз Чувашии, наша республика может стать одним из первых субъектов страны, где начнет работу филиал Национального центра. По поручению Главы региона Олега Николаева тему обсудили на совместном совещании вице-премьеры: полномочный представитель Чувашии при Президенте РФ Алексей Ладыков и министр сельского хозяйства Сергей Артамонов.

Полпред предложил объединить идею создания Центра с проектом фермерского агромаркета «Пехет». «Предварительная концепция филиала «России» предполагает многофункциональность и размещение нескольких зон, включая гастрономическую, экспозиционную, детскую, отдел имиджевых товаров и несколько других площадок. Проект «Пехет» — по многим параметрам подходящий вариант, его нужно лишь доработать», — поделился мнением Алексей Ладыков.

По замыслу, агромаркет планируется разместить на нулевом этаже чебоксарского торгового центра «Каскад», где, между прочим, сейчас находится один из самых ярких арт-объектов выставки ВДНХ — тухья. Предполагается открыть четыре точки общепита, восемь павильонов, более 70 фермерских мест, а также лавки для самозанятых под сезонные товары. Намечено включить этот объект в туристический маршрут по Чувашии и на площадке знакомить гостей с традициями чувашской кухни.

По мнению руководителя Минсельхоза, «фермерский рынок» должен быть комфортным, модным и стильным местом. Проект создания агромаркета после внесения изменений вернулся с госэкпертизы, сообщил Сергей Артамонов. Скорее всего, в октябре начнется строительство. На все работы уйдет три-четыре месяца. До конца первого квартала 2025 года агромаркет может открыться, предположил министр. «Но если расширять его до филиала Национального центра «Россия», необходимо содействие Минкульта, Минфина и Минэкономразвития республики, чтобы заработали все концептуальные зоны», — отметил Артамонов. Обсуждение будет продолжено.