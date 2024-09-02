Из местных материалов

Площадка для смелых идей и больших проектов

Вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрий Краснов проинспектировал строительство агротехнопарка в Батыревском округе. Сейчас там создают необходимую инженерную инфраструктуру. В этом году подрядчик ПМК-8 планирует завершить работу.

Как рассказал в своем телеграм-канале Дмитрий Краснов, проект реализуется в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашии. В данный момент строители устанавливают емкости и системы канализации. Примечательно, что оборудование и материалы производятся на предприятиях Чувашии. Так, Чебоксарский трубный завод на площадке в Новочебоксарске запустил импортозамещающее производство спиралевидных полимерных труб. Продукция предприятия востребована по всей стране — вот и при строительстве Батыревского агротехнопарка использовали местные изделия.

«Уверен, данный парк станет точкой роста для всего Батыревского округа, южного куста республики и Чувашии в целом. И те инвесторы, которые будут приходить сюда со своими проектами, безусловно, смогут реализовать их намного быстрее, потому что вся необходимая инфраструктура будет готова», — отметил Дмитрий Краснов.

В ближайшее время в Батыревском агротехнопарке установят две трансформаторные подстанции, наружные внеплощадочные инженерные сети электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, ливневое и бытовые сооружения, а также сети связи.