Ученые оценили экологическое состояние Чебоксарского водохранилища

Волга требует заботы

Представители Чувашгидромета и эксперты регионального отделения Российского географического общества (географы, экологи, гидрогеологи, биологи и преподаватели ЧГУ имени И.Н. Ульянова) исследовали водную и береговую экосистемы Волги. Как сообщают в Министерстве природных ресурсов и экологии республики, работа по изучению динамики природно-антропогенных процессов проводится ежегодно. Задача ученых — привлечь внимание к проблеме рационального водопользования.

Так, в ходе визуального осмотра с катера эксперты отметили активные оползневые процессы на склонах в черте Чебоксар. По мнению председателя чувашского отделения Русского географического общества Инны Никоноровой, это может быть связано с активным строительством в городе вблизи Волги.

Отобранные пробы воды отправлены на лабораторное исследование в Нижний Новгород — в Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Результаты позволят определить качество воды.