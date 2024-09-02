Виртуальный экскурсовод о Репине и Левитане

Цифровые технологии на службе искусства

В российских музеях появляется все больше мультимедиагидов, позволяющих посетителям самим получать дополнительную информацию об экспонатах. Достаточно скачать приложение «Артефакт», которое умеет распознавать объекты, навести камеру смартфона на QR-код, размещенный рядом с предметом, и на экране телефона появятся интересные сведения или даже видеоролик. Такие «цифровые» помощники уже есть в Чувашском государственном художественном музее, а скоро появятся и в его филиалах.

Мультимедийные гиды создаются благодаря федеральной программе «Цифровая культура» национального проекта «Культура». Чтобы попасть в число участников, музеи ежегодно проходят конкурс Минкультуры России. По данным ведомства, к концу 2024 года будет создано свыше 450 таких виртуальных экскурсоводов.

Как рассказывают в ЧГХМ, главный корпус учреждения еще в 2022 году успешно прошел отбор и впервые в Чувашии стал участником программы. В состав его мультимедийного гида вошло четыре десятка экспонатов из постоянной экспозиции «Искусство Чувашии. Истоки, развитие, современность». «Зрители отзываются только положительно. Гости лучше проникаются эмоциональной мощью и силой произведений искусства. Особенно новый формат востребован у молодежи», — подмечают в художественном музее.

В ЧГХМ надеются, что такая же цифровая коллекция скоро появится и в отделе русского и зарубежного искусства на улице К. Иванова в Чебоксарах. Сотрудники уже готовят подробное описание уникальных экспонатов. Осталось пройти отбор Минкульта России (до 30 ноября 2024 года), и в музее за счет федеральных средств проведут качественную фотосъемку картин, запишут «аудиогид», причем текст будут читать профессиональные дикторы на русском и английском языках. Затем весь собранный материал разместят и на платформе дополненной реальности «Артефакт».

Посетители отдела русского и зарубежного искусства ЧГХМ по QR-коду смогут получить дополнительные сведения о произведениях выдающихся русских и зарубежных художников — Левитана, Сурикова, Репина, Куинджи, Серова, Кустодиева, Петрова-Водкина и многих других именитых живописцев, чьи картины бережно хранит учреждение.

«Наша коллекция — одна из лучших среди региональных музеев страны. Чтобы максимально интересно рассказать о ней посетителям, нужно идти в ногу со временем», — объясняет интерес к новейшим цифровым технологиям заведующая отделом русского и зарубежного искусства Лада Макарова. По ее словам, процесс предстоит трудоемкий. Нужно отобрать 40 шедевров из постоянной экспозиции для «Артефакта». Причем картины должны вызывать эмоции, быть любопытными, интригующими, чтобы посетителям захотелось больше узнать о художнике и его творчестве. К слову, в каждом произведении искусства предполагается выделить не меньше трех «точек интереса» — виртуальных элементов, которые будут заострять внимание зрителей на определенных деталях экспоната. Пользоваться мультимедийным гидом люди смогут абсолютно бесплатно.

Публикуется в рамках проекта «Стратегия роста», выходящего при поддержке Минцифры Чувашии