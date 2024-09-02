Слово за ранней диагностикой и профилактикой

Чебоксарский медицинский форум, впервые прошедший в Чувашии, собрал более трех тысяч участников, 900 из которых приехали из других регионов страны. На этой масштабной площадке профильные специалисты обсудили научные подходы и практические наработки в отрасли, основные тренды, определяющие развитие здравоохранения на десятилетия вперед, и узконаправленные вопросы. Сегодня курс взят на предиктивную, профилактическую медицину, ведь любую болезнь легче предупредить, чем лечить. На это нацелен и новый национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», который стартует со следующего года.

На втором этаже Чувашской государственной филармонии развернулась выставка, где производители представили специализированное оборудование, медицинский инструментарий и фармацевтические новинки. Среди экспонатов было немало любопытного. К примеру, у гостей из Казани на столе в прозрачной чаше находились… гусеницы. Оказалось, для привлечения внимания — хороший ход! На насекомых лил свет хирургический светильник. Можно было поставить под него ладонь — и она ничуть не мешала держать ровное освещение на чашке. То есть руки хирурга, парящие над рабочей поверхностью операционного стола, тоже не станут преградой для сфокусированного на ней светового потока.

Пленарное заседание открыл по видеосвязи министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Приветствуя коллег, он подчеркнул, что отрасль в Чувашии активно развивается, и такие изменения видят пациенты: «По состоянию на второе полугодие 2024 года уровень удовлетворенности медицинской помощью растет и составил уже более 55%. Это, конечно же, еще этапная часть, нужно еще работать над тем, чтобы это отметил каждый житель республики».

Сегодня продолжительность жизни в Чувашии — 72,3 года. В регионе есть потенциал и резервы для ее увеличения. «В этом контексте важно сформировать организационные решения и решения, направленные на приверженность людей к здоровому образу жизни, с точки зрения возрастной, гендерной структуры», — отметил федеральный министр. Важно и системно выстроенное межведомственное взаимодействие.

Глава Чувашии Олег Николаев напомнил, что Чебоксарский медицинский форум, как и множество других мероприятий, посвящен 555-летнему юбилею столицы республики. Он подчеркнул, что в регионе делается все, чтобы медицинская помощь была доступной — максимально широкой и быстрой: «Для этого у нас есть и первичное звено здравоохранения, и высокотехнологичная помощь. Сегодня мы внедряем совершенно новые подходы, которые основаны на цифровых сервисах и инструментах с применением искусственного интеллекта». К слову, Чувашия на протяжении ряда лет остается лидером среди регионов по развитию цифровизации здравоохранения.

Вице-премьер правительства — министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов отметил, что республика успешно развивает систему: реализуются национальные проекты, укрепляется материально-техническая база, действует программа модернизации первичного звена. Более 80% высокотехнологичной медицинской помощи уже оказывается на территории республики. «Уверен, что в рамках работы форума мы с вами поделимся успешными практиками, совместно выработаем механизмы, которые позволят дальше развивать здравоохранение и в республике, и в стране», — сказал министр.

«Форум — еще одна ступенька, чтобы подняться вверх в деле оказания медицинской помощи населению», — настроила на продуктивную работу участников руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова. И добавила, что сохранение и укрепление здоровья граждан — одно из приоритетных направлений государства. Менеджмент качества нужно внедрить во все больницы страны и республики.

Депутат Госдумы Алла Салаева предложила заложить хорошую традицию — сделать этот медицинский форум ежегодным. Она подняла тему медицинского туризма. В Чувашии есть база для реабилитации пациентов — уникальное Заволжье и санаторно-курортные центры. А идеи, рожденные на полях форума, могут пригодиться в работе федерального Министерства здравоохранения и комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Госдумы. Председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов обратил внимание на подготовку специалистов, для этого нужны клинические кафедры при вузах.

Приветственные речи перемежала торжественная церемония награждения медиков — почетные звания, грамоты, нагрудные знаки, именные часы, благодарности и, конечно же, букеты и теплые поздравления. Была и необычная награда — медаль Луки Крымского, учрежденная всего четыре года назад. Ее вручили Лине Кушмановой, медсестре приемного отделения Чебоксарского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» за самоотверженность и высокий профессионализм при лечении пациентов в сложных условиях, спасение их жизни и сохранение здоровья. Глава столицы Чувашии Владимир Доброхотов вручил представителям здравоохранения юбилейные медали «В память о 555-летии города Чебоксары» и выразил благодарность организаторам форума за то, что именно Чебоксары стали площадкой столь масштабного мероприятия.

Затем стартовали визионерские сессии с участием экспертов. На одной из них обсудили организацию первичной медико-санитарной помощи в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Медицина по обращению постепенно будет уступать место медицине позитивной, на первое место выступят вопросы профилактики и реабилитации. И здесь потребуется сильное первичное звено. Его модернизация — актуальный тренд. Докладчики привели и цифры: десять дополнительных врачей первичного звена на сто тысяч населения ассоциированы с увеличением продолжительности жизни каждого пациента на 51 день. Новый нацпроект потребует создания около двухсот центров здоровья.

Большая роль в предупреждении недугов и их раннем выявлении отводится терапевтам. Как диагносты они должны владеть методиками интерпретации заболеваний и индивидуально подходить к человеку — знать все риски пациента и управлять прогнозом, изменяя картину на более благоприятную. Усилится разъяснительная работа с населением. Уже сейчас ослабевают такие негативные факторы как курение и потребление алкоголя — людей, подверженных вредным привычкам, становится меньше. Несколько хуже обстоят дела с физической активностью, особенно у женщин. Но больше рискуют все же мужчины, как следовало из слайдов на экране: при той же артериальной гипертензии они реже обращаются к врачам, плохо сказывается на них и отсутствие брака. Поэтому разница в сроках жизни мужчин и женщин все еще существенна. К примеру, в Чувашии она составляет около 13 лет.

В ранней диагностике весомую роль сыграют диспансеризация и профилактические осмотры. Это направление, которое действует и сейчас, нарастит обороты. Мобильные комплексы доберутся и до отдаленных районов, и до рабочих мест. В Чувашии в тандеме с предприятиями возрождается цеховая медицина. Медицинские бригады выезжают на заводы и в различные организации. На одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса открыт современный круглосуточный здравпункт. Также участники форума коснулись таких тем, как развитие телемедицины, разработка алгоритмов здоровьесбережения, внедрение искусственного интеллекта.

На других площадках Чебоксарского медицинского форума тоже было немало интересного: тематические пленарные заседания, панельные дискуссии, профильные секции, технологические симпозиумы. Так, в Президентском перинатальном центре более ста специалистов обсудили актуальные вопросы акушерства и гинекологии. В республиканском Институте усовершенствования врачей участники форума подробно остановились на приоритетах в сфере повышения ожидаемой продолжительности жизни россиян. В рамках нового нацпроекта ее предполагается увеличить к 2030 году до 78 лет. Медики оценили форум как эффективное мероприятие, полезное как в плане масштабных направлений, так и в практической работе на местах.

МИХАИЛ МУРАШКО,

министр здравоохранения России:

«На развитие инфраструктуры, увеличение доступности медицинской помощи, лекарственное обеспечение пациентов с онкологическими заболеваниями, а также перенесших сосудистые катастрофы, с 2019 года в Чувашию направлено более 6 млрд рублей. За время действия нацпроекта «Здравоохранение» в республике построена детская городская больница, создано 119 объектов первичного звена здравоохранения, проведены капитальные ремонты в 66 поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и кабинетах общих врачебных практик. Приобретено и введено в эксплуатацию более 400 единиц оборудования и более 130 единиц транспорта для медицинских организаций, передвижные медицинские комплексы».

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашской Республики:

«Есть поручение Президента — сформировать план развития страны на следующие шесть лет, в том числе в здравоохранении, и за счет этого обеспечить активное долголетие каждого человека независимо от того, где он проживает — в большом городе или в малом населенном пункте. Синхронизировав направления медицинской помощи и вопросы здорового образа жизни, мы этой задачи можем добиться».

АЛЛА САМОЙЛОВА,

руководитель Росздравнадзора:

«Сегодня важно развивать внутренний контроль качества оказания медпомощи в каждой медицинской организации, внедрять систему менеджмента качества во все стационары и поликлиники нашей страны и, безусловно, республики».

Публикуется в рамках проекта «Стратегия роста», выходящего при поддержке Минцифры Чувашии