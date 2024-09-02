После каремонта открылась поликлиника Больницы скорой медицинской помощи

Врачи ждут пациентов на прием

Обновление трехэтажного здания продолжилось в начале этого года благодаря средствам, выделенным из республиканской казны. Выполнен большой объем работ: заменена вся инженерная инфраструктура, отремонтированы кабинеты, появилось больше полезных площадей. За счет облицованного фасада поликлиника выглядит современно, а еще это дополнительная теплоизоляция.

Теперь здесь удобно не только медикам, но и пациентам — система навигации позволяет легко ориентироваться в здании. «В тесном сотрудничестве с проектировщиками мы внесли изменения в изначальный проект, — рассказала главный врач БСМП Татьяна Спиридонова. — Это позволило нам реализовать все принципы «бережливой поликлиники» в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Стали более удобными кабинеты хирургов, травматологов, ЛОР-врача — перевязочные рядом, чтобы лишний раз не перемещаться по коридору. Комфортно здесь людям с ограниченными возможностями здоровья. Тактильные напольные плитки, таблички со шрифтом Брайля, санитарные комнаты для маломобильных групп — все по федеральной программе «Доступная среда».

После ремонта в поликлинике БСМП побывал вице-премьер — министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов. Он ознакомился с работой отделений медицинской профилактики, общей врачебной практики № 1, осмотрел хирургический блок, кабинеты узких специалистов и функциональной диагностики.

Отдельная гордость обновленной поликлиники — Центр мужского здоровья, в который тоже заглянул министр. После ремонта мощности этого подразделения значительно возросли. Здесь есть все для обследования и получения квалифицированной медпомощи. «Охрана репродуктивного здоровья мужчин и женщин — важная задача, которая стоит перед Минздравом Чувашии, — подчеркнул Владимир Степанов. — Национальный проект «Семья», стартующий в январе 2025 года, призван улучшить демографическую ситуацию в стране».