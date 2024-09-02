Визитная карточка эстафеты

Футболка с изображением Андрияна Николаева давно стала не просто атрибутом, а брендом эстафеты «СЧ». Ее надевают на старты истинные поклонники легкоатлетического забега, среди них и Глава Чувашии Олег Николаев — постоянный участник спортивного фестиваля. А некоторые легкоатлеты и верные друзья газеты, которые удостаиваются такого памятного подарка, даже коллекционируют фирменную экипировку «СЧ».

За историю эстафеты дизайн футболки менялся несколько раз. Но вариант с изображением легендарного земляка понравился людям больше всего. Готовясь к спортивному событию, газета каждый год изготавливает фирменные футболки. И когда встает вопрос, что на них должно быть изображено, у коллектива периодически возникают разные идеи. Но мы всегда возвращаемся к одному и тому же — отпечатку статьи и портрету Андрияна Николаева на газетной полосе в 1962 году. Такие футболки пользуются популярностью и считаются одной из изюминок эстафеты, — сказал главред.

Традиционно в «газетно-космическом» стиле выйдет в ближайшую субботу на старт и команда «СЧ». На груди — Андриян, а на спине — его фамилия и цифра 95. Именно столько лет исполнилось бы дважды Герою Советского Союза в этом году 5 сентября.

Фирменная футболка эстафеты «СЧ» не только стильная и красивая, она и узнаваемая — ведь это еще и дань памяти выдающемуся земляку Андрияну Николаеву.