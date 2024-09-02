Встречайте, Эстафета на низком старте!

Готовность номер один — остались последние штрихи.

До начала 86-й легкоатлетической эстафеты газеты «Советская Чувашия» — всего два дня. В преддверии флагманских состязаний на стадионе «Олимпийский» состоялось выездное совещание, в ходе которого была оценена готовность объекта к приему главного праздника спорта начала осени!

Организаторы мероприятия уже совершили «стайерский забег» длиною в месяц, когда приходилось оперативно искать решение насущных вопросов. Сейчас наступила финишная прямая. Как оказалось, дистанция пройдена успешно — на совещании это подтвердили министр спорта республики Василий Петров и генеральный директор — главный редактор газеты «Советская Чувашия» Владимир Васильев.

Стадион готов к субботним баталиям на легкоатлетических дорожках. Не забываем, что к старту не допустят участников в шипованной обуви. Нововведение — во время проведения эстафеты «СЧ» любой желающий сможет попробовать свои силы в сдаче нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». Все действие пройдет на открытой спортплощадке на территории «Олимпийского».

«Самое главное, чтобы мы подарили жителям республики праздник спорта и здорового образа жизни. Я понимаю, что для многих атлетов эстафета — это трамплин в большой спорт. На дорожках «Олимпийского» мы увидим яркие эмоции, незабываемые старты! — подчеркнул генеральный директор — главный редактор газеты «Советская Чувашия» Владимир Васильев. — Сейчас продолжается период подачи заявок. Приглашаем всех любителей бега стать частью нашей любимой эстафеты!»

По словам министра спорта Чувашии Василия Петрова, была проделана серьезная подготовительная работа, чтобы провести соревнования на высоком организационном уровне. «Многие любители здорового образа жизни с нетерпением ждут традиционных состязаний в спортивном календаре. Они получают массу положительных эмоций — встречают близких, знакомых, остаются яркие и незабываемые впечатления. Я рад, что мы проводим такое уникальное спортивное мероприятие, как эстафета газеты «Советская Чувашия», — отметил Василий Петров.

Напоминаем, что сегодня в редакции издания состоится выдача нагрудных номеров для выступления в забегах. А 7 сентября на стадионе «Олимпийский» с 8.00 стартует регистрация участников, в 10.00 состоится торжественное открытие, начало соревнований — в 10.30.