Среди студентов — снова курсанты

В Чувашском госуниверситете возродили «военную кафедру».

Тридцать три молодца на плацу принимали вчера поздравления с зачислением в военный учебный центр, открывшийся на базе ЧГУ имени И.Н. Ульянова. Чтобы попасть на университетский курс не просто молодого бойца, а командира или старшего стрелка мотострелковых подразделений сухопутных войск, студенты разных факультетов проходили разные испытания на физическую готовность, силу и выносливость, сдавали нормативы ГТО.

По словам ректора Чувашского госуниверситета Андрея Александрова, военная подготовка в стенах вуза возобновилась после 16-летнего перерыва, с тех пор как закрылась военная кафедра. Не каждое высшее учебное заведение сегодня удостаивается чести готовить студентов по конкретным военно-учетным специальностям. Добро должны дать Минобороны и Минобрнауки России. К слову, за последние два года по поручению Президента России при вузах страны заработали 17 таких центров, и один из них — в Чувашии. Таким образом, общее число ВУЦ нового формата к концу года должно приблизиться к 140 и охватить порядка 80 регионов России.

Приветствуя курсантов и пришедшую на открытие молодежь — участников поискового отряда ЧувГУ «Георгиевская лента», ребят из студотрядов и воспитанников Чувашского кадетского корпуса, Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что кроме обучения центр будет заниматься воспитательной работой и военно-профессиональной ориентацией молодежи. Ну а для студентов главное — это возможность погружения в реальную военную подготовку.

«В Чувашии нет своих воинских частей, но благодаря мощному кадетскому движению, развитию юнармии, а также открытию в республике военно-патриотических центров «Авангард», «Воин», а теперь и военного учебного центра при ЧувГУ в регионе созданы все необходимые этапы освоения азов воинского мастерства, последовательная система воспитания подрастающего поколения», — подчеркнул руководитель региона.

С напутственным словом выступил участник специальной военной операции, награжденный орденом Мужества, подполковник Артемий Репкин. «Вижу перед собой целеустремленных молодых людей, которые в наше нелегкое время пожелали обучиться военным специальностям. Возможно, кто-то из вас в дальнейшем встанет с нами в строй. Уверен, полученные здесь знания и навыки помогут вам стать хорошими специалистами, защитниками Родины», — сказал офицер.

Под учебный центр ЧувГУ выделил отдельный двухэтажный корпус, где был проведен основательный ремонт. Обновлены коридоры и кабинеты, вспомогательные помещения, создан особый интерьер. К примеру, учебные классы имеют не только свое направление подготовки — тактическое, инженерное, военно-медицинское, разведывательное, но и своего конкретного «покровителя». Так, классы носят имена именитых земляков и Героев России — Николая Гаврилова, Дмитрия Семенова, Дамира Юсупова и других. Есть даже учебный класс общевоенной подготовки имени 18 разведчиков 718-го полка 139-й стрелковой дивизии. Как сказал начальник ВУЦ Ринат Гельмутдинов, оставлены и безымянные классы — возможно, когда-нибудь кто-то из выпускников центра удостоится такой чести.

Олег Николаев одобрил идею: парни должны знать своих героев, прошлых и настоящих. «А генерал-лейтенанта Николая Федоровича Гаврилова стоит непременно приглашать в гости и привлекать к своим мероприятиям», — рекомендовал Глава Чувашии. Неплохо было бы наладить ВУЦу и партнерские отношения с военно-спортивным центром «Воин», проводить совместные занятия, предложил он. «Хорошо бы найти такие креативные решения, чтобы зажигать сердца нашей молодежи», — советовал Олег Алексеевич.

Наставническую поддержку готовы оказывать университетскому центру подготовки и силовые структуры республики. Так, на открытие сотрудники Росгвардии и УФСИН России по Чувашии организовали возле обновленного корпуса выставку военной техники. Курсанты примеряли бронежилеты, каски и прочую спецэкипировку, знакомились с учебным оружием. За два года обучения им предстоит еще не раз взять его в руки.

Ребята из поискового отряда «Георгиевская лента» на открытии военного центра в ЧувГУ показали курсантам находки, обнаруженные во время последних экспедиций.

Фото управления коммуникаций ЧГУ имени И.Н. Ульянова