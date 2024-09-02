Нужны и знания, и творчество, и спорт

Вчера чебоксарская школа № 40 вновь наполнилась праздничной суетой, детским смехом и яркими букетами. Торжественная линейка по случаю Дня знаний собрала вместе первоклашек, выпускников, родителей, педагогов. Взрослые волновались не меньше детей, ведь каждый из них когда-то был ребенком, тоже стоял у доски, осваивал за партой азы наук под руководством мудрых наставников. И вот он, торжественный момент: три кадета в парадной форме под звуки гимна поднимают флаги России, Чувашии и ее столицы.

Учителя радуются успехам каждого своего подопечного. В начале лета школа № 40 выпустила 19 медалистов — девять серебряных и десять золотых. Все они поступили в вузы. Директор школы Ираида Яшина пожелала ученикам и педагогам в новом учебном году продуктивной работы, творческих побед и незабываемых впечатлений. «Всем снова предстоит окунуться в водоворот школьной жизни. Пусть мечты и устремления сбываются!» — сказала заслуженный учитель России и Чувашии. И добавила, что одна общая мечта уже сбылась — у школы появился обновленный современный стадион благодаря республиканской программе модернизации системы образования.

Поздравить учеников прибыли почетные гости. «Сегодня мы открываем спортивное ядро школы. Прикладываем все усилия, чтобы вы учились в современных, комфортных и безопасных условиях», — обратился к ребятам вице-премьер — министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов. Он подчеркнул, что спорт — это не только способ укрепить здоровье, но и прекрасная возможность закалить командный дух, развить лидерские качества и найти верных друзей.

«День знаний — знаменательный праздник для всех, кто не потерял тягу к образованию, к покорению новых высот», — отметил глава города Чебоксары Владимир Доброхотов. И вручил директору школы № 40 юбилейную медаль «В память о 555-летии города Чебоксары». Только таких отметок пожелал ребятам глава управы Калининского района Яков Михайлов. Теплые слова произнес и начальник городского управления образования Алексей Лукшин. Ведущие зачитали поздравления депутата Госдумы Аллы Салаевой (к слову, выпускницы этой школы) и Председателя Госсовета республики Леонида Черкесова.

Талантливые ученики подготовили прекрасную концертную программу. Были в ней и звонкий литмонтаж первоклашек, и трогательные композиции, где кружились в танце выпускники и малыши, и патриотическое выступление под песню Олега Газманова. «Поднимаем России знамя!» — дружно подпевала практически вся линейка. И, конечно же, о начале учебного года возвестил звонок в руках малышки, сидящей на плече бравого кадета.

Почетные гости направились на территорию пришкольного стадиона. Право разрезать красную ленточку с ними разделили юные спортсмены — победитель различных соревнований Максим Кириллов и гимнастка Яна Алексеева. «Физкульт-привет!» — приветствовали представительную делегацию мальчишки на баскетбольной площадке. Один из них тут же мастерски забросил мяч в корзину. По соседству играли в волейбол веселые девчонки. Они не растерялись и сразу же протянули главе города Чебоксары свой мяч — для автографа. На футбольном поле шла борьба за ворота. Удалось увидеть даже гол. Не «скучали» и уличные тренажеры, и беговые дорожки, и площадка для воркаута — везде было многолюдно.

Сразу видно, что в школе № 40 уделяют большое внимание всестороннему развитию личности. Есть в ученическом коллективе и музыканты, и художники, и поэты. И они тоже успели продемонстрировать свои таланты. К примеру, десятиклассник Евгений Мольков с удовольствием прочитал собственное стихотворение в честь 555-летнего юбилея столицы Чувашии. Звучала гитара, а за мольбертами сосредоточенно создавали натюрморты юные живописцы. Спортивные успехи школьников тоже впечатляют. Они призеры республиканских соревнований «Школьная футбольная лига» и «Президентских игр» по дисциплине «волейбол». Новый современный стадион позволит эффективно поддерживать физическую форму и достигать новых побед.

Торжественная линейка еще не началась, а впечатлений уже море — от встречи с друзьями после летних каникул.

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