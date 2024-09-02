На пути к главным победам

Восходящая звездочка республиканской спортивной гимнастики Екатерина Андреева блеснула на Открытом кубке Беларуси, который недавно завершился в Могилеве.

На престижных соревнованиях воспитанница спортшколы олимпийского резерва № 6 взяла две награды. Сначала подопечная Маргариты Ивановой завоевала «бронзу» в личном многоборье с общей суммой 52,999 балла. А уже в отдельных видах программы Екатерина заняла первое место на разновысоких брусьях, показав результат 14,733 балла, сообщили в Минспорта Чувашии.

Одной из главных героинь соревнований стала уроженка Новочебоксарска Лейла Васильева, которая сейчас представляет Владимирскую область. По итогам турнира она выиграла три золотые (командное и личное многоборье, а также упражнение на бревне) и три серебряные награды (разновысокие брусья, опорный прыжок и вольные упражнения).