Работали, изобретали, внедряли

Выпускники дневного отделения химико-фармацевтического факультета ЧГУ имени И.Н. Ульянова 1974 года встретились спустя 50 лет после окончания вуза. В лекционном зале корпуса «0» родной альма-матер собрались 29 бывших студентов. Всех приветствовал многолетний декан факультета, профессор Олег Насакин: «Я рад, что практически все остались верными избранной профессии и многие добились значительных, а некоторые — выдающихся достижений».

Выпускники-юбиляры работали в разных уголках страны — от Калининграда до Якутска, от Северодвинска до Крыма, некоторые продолжают трудовую деятельность. В числе представителей факультета: главный технолог Кстовского «Лукойл-Нижнегороднефтеоргсинтез», кандидат технических наук, автор многих изобретений, внедренных в производство, почетный гражданин города Кстово Николай Гаврилов, технический директор АО Щелково «Агрохим», изобретатель Николай Балашов, главный эколог Северодвинского завода «Звездочка», кавалер государственных наград Владимир Иванов, генеральный директор Чебоксарского предприятия «Водоканалналадка» Анатолий Григорьев, генеральный директор Канашского завода «Лакокраска», изобретатель Геннадий Николаев, директор Канашского филиала «Элара», заслуженный рационализатор Чувашии Вячеслав Аргандеев.

Виталий Мизуров и Александр Столяров работали заместителями министра природных ресурсов Чувашии, Николай Иванов — бывший начальник отдела кадров «Химпрома». Виктор Федоров, Владимир Петров, Валентина Степанова трудились преподавателями ЧувГУ.

Выдающихся успехов добился Юрий Винокуров — начальник лаборатории научно-исследовательского центра (НИЦ), кандидат технических наук, почетный химик России и заслуженный работник промышленности Чувашской Республики. Он автор 30 патентов на изобретение. Ощутим вклад ведущих научных сотрудников НИЦ, почетного химика России Людмилы Екатерининой и Марии Ясковой — авторов многих научных разработок, внедренных в производство.

Рекордсменом по количеству полученных патентов на изобретения является заслуженный работник промышленности Чувашской Республики, президент ассоциации союзов композитно-строительных материалов России Валерий Николаев. Он 22 года проработал в заводской науке «Химпрома». Создал и много лет руководил известной научно-производственной фирмой «Гален». Несколько лет назад Валерий Николаевич организовал новую фирму «Сиреп» (по чувашски «крепкий») и наладил выпуск композитных материалов. На его счету 71 изобретение.

В 1974 году на «Химпроме» началась трудовая деятельность 21-го выпускника университета, 10 из них проработали на предприятии более 35 лет. Они внесли огромный вклад в развитие заводской науки и производства.

Однокурсники, сотрудники НИЦ «Химпром» Юрий Винокуров, Мария Яскова, Валерий Николаев, Людмила Екатеринина, Валентина Бурылина, Григорий Васильев, Людмила Озерова, Александр Столяров, Александра Чернова, Оксана Полякова являются авторами 54 авторских свидетельств и патентов на изобретения. Кстати, однокурсники выпуска 1974 года в сумме подали 144 изобретения, из них 40% внедрено в производство. Три выпускника как соискатели защитили кандидатские диссертации.

Людмила Озерова успешно сочетала научную работу со спортом. Она была неоднократной чемпионкой Чувашии по баскетболу. Больших успехов добилась на Всероссийских соревнованиях член клуба подводного плавания «Ихтиандр» Галина Николаева. Особой гордостью химфака была футбольная команда. В течение пяти лет сборная во главе с Анатолием Григорьевым («Пеле» химиков) была бессменным чемпионом университета. Именно из «футболистов» впоследствии вышли руководители предприятий, главные инженеры и ученые.

А как не вспомнить стройотрядовские дни?! Досрочно сдав экзамены в июне 1971 года, ССО «Атал», составленный из химиков и студентов электротехнического факультета, высадился на Алтае. На второй день после приезда дружно застучали мастерки, кирпич к кирпичу ложилась кладка. Работали с утра до вечера, кроме воскресенья. Заложили фундамент и поднимали стены зрительного зала районного Дома культуры, строили гараж, детсад, жилой дом. В свободное от работы время оказывали бесплатную помощь местным жителям: ремонтировали изгороди, покосившиеся ворота, покрасили крышу дома одного инвалида.

В день строителя в Барнауле состоялся смотр-фестиваль студенческих строительных отрядов. Наши девушки с модными прическами и в перешитых костюмах ССО выглядели наряднее всех. Не зря студентку химфака Надю Богомолкину назвали тогда самой красивой среди стройотрядовских девушек Алтая. На концертной площадке тепло принимали наших «артистов», футболисты были вне конкуренции. С благодарностью провожали студентов из Чувашии руководство и жители райцентра (некоторые приехали в аэропорт Барнаула), говорили, что мы оставили добрую память на алтайской земле.

Григорий Васильев,

выпускник химфака ЧГУ имени И.Н. Ульянова 1974 года

Студенческая дружба длится всю жизнь. Фото автора