Как выбрать спутника жизни и чем заполнить аптечку

Осень вносит коррективы.

С начала нового учебного года в школах окончательно запретили на уроках смартфон, а вместо привычных ОБЖ появился предмет «Основы безопасности и защиты Родины», который ученики будут изучать с 5 по 11 класс. Что еще изменилось с сентября не только в образовательной сфере, но и других областях, читайте в нашем материале.

Семейный урок

Как рассказал в своем телеграм-канале руководитель Минобразования Чувашии Дмитрий Захаров, с 1 сентября в республике, как и по всей России, вводится новый предмет «Семьеведение». По словам министра, «курс позволит школьникам сформировать четкие ценностные установки на семейность и получить необходимые знания и навыки для создания крепкой и счастливой семьи в будущем».

Уроки намерены проводить в особом формате. Это будет не просто лекция или разговор, а интерактив со школьниками, пояснил Захаров. Курс состоит из 34 учебных часов. На уроках ученики познакомятся с правилами бережливого ведения домашнего хозяйства, научатся планировать совместные семейные дела, правильно выбирать спутника жизни, узнают и о мерах соцподдержки семей с детьми. Осваивать семьеведение будут ученики среднего и старшего звена.

«Планируем расширить содержание программы и добавить национальный модуль, где ребятам расскажут о семейных традициях народов республики», — сообщил Дмитрий Захаров.

Принудительно не высадят

На одном из последних заседаний правительство Чувашии увеличило размер компенсации за месячный проездной билет на троллейбус для школьников и студентов из малообеспеченных семей. Согласно документу, с 1 сентября 2024 года компенсация за проездной по Чебоксарам и Новочебоксарску составит 950 рублей, а за межмуниципальный маршрут между этими городами — 1460 рублей.

Водителям и кондукторам стоит обратить внимание: если раньше запрещалось за безбилетный проезд принудительно высаживать из общественного транспорта детей до 16 лет, то с сентября такие правила действуют и в отношении инвалидов первой группы, если они едут без сопровождения и не могут самостоятельно оплатить поездку.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что детей и людей с ограниченными возможностями здоровья высаживать из общественного транспорта нельзя. Это опасно для их жизни. Тех, кто этого не понимает, накажут высокими штрафами, говорил спикер.

На экстренный случай

Обновлена комплектация автомобильной аптечки. В набор включено, например, многоразовое изотермическое одеяло размером не менее 160 х 210 см. По сути, это тонкая «простыня» из фольгированной пленки, случись авария или поломка машины, в жару оно спасет человека от перегрева, в мороз — от переохлаждения. Также в аптечке должны быть эластичные бинты и загубник для сердечно-легочной реанимации. По словам медиков, последнее устройство не позволяет человеку, пострадавшему в аварии, сомкнуть рот и прикусить язык.

Также в комплект добавлены инструкция по оказанию первой помощи, блокнот, маркер или карандаш, чтобы записать, например, когда наложен жгут. Приказ Минздрава России вступил в силу с сентября, но если аптечка собрана раньше, ее можно продолжить использовать, но до истечения срока годности и не позднее 1 сентября 2027 года.

Уберут треноги

Есть и другие новости для водителей. В частности, в населенных пунктах знаки «Фотовидеофиксация», предупреждающие о ведении автоматического контроля за соблюдением ПДД, будут размещаться не менее, чем за сотню метров до зоны контроля камерой, на загородных трассах — за 150-300 м, сообщает портал Autonews.ru. Также по новым правилам запрещена установка фотокомплексов слишком близко друг к другу, чтобы водители не получали штрафы за одно и то же нарушение с нескольких камер. Кроме того, с обочин уберут треноги и замаскированные фотоловушки.

Увеличены штрафы за неоплату проезда по платным участкам дорог. Легковые такси обязаны оформлять полисы обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков. В случае аварии пассажиры могут рассчитывать на страховые выплаты.

Велосипед «закодируют»

Как сообщили в Минэкономразвития Чувашии, вводится обязательная маркировка по семи товарным группам. Идентификационные коды будут иметь консервы, растительное масло, безалкогольное пиво, корма для животных, ветеринарные препараты, велосипеды, средства медицинской реабилитации. Кроме того, скорректированы правила маркировки молочной продукции и упакованной воды.

Есть новшества и в сфере труда. Сверхурочная работа теперь оплачивается с учетом компенсационных и стимулирующих выплат. Нормы при этом остались те же: за первые два часа расчет минимум в полуторном размере, за последующие часы — в двойном.

Начал действовать новый порядок выполнения квоты по приему на работу инвалидов. Количество работников, трудоустроенных по квоте, будет рассчитываться ежеквартально. Кроме того, в Трудовом кодексе закреплено право работающих инвалидов на ежегодный оплачиваемый отпуск не менее 30 дней.