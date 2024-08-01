Школьников приглашают в туры

В Чувашии объявили о возобновлении культурно-познавательных путешествий по республике для учащихся 5-9-х классов. Это двухдневные поездки по интересным местам родного края, которые субсидируются за счет государства. В этом году на школьный туризм в республиканском бюджете заложено 10 млн рублей. Поездки проводятся в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», их организуют в Чувашии уже третий год. Как сообщают в региональном Минэкономразвития, в этот раз в школьное путешествие отправятся 1600 мальчишек и девчонок. Ребят определят по итогам конкурсного отбора, в котором будут учитывать достижения в учебе, науке, культуре, искусстве, спорте, а также в общественной и волонтерской работе. Заявки на участие принимают до 15 сентября через личный кабинет на Социальном портале Чувашии. Первые поездки запланированы с 20 сентября. Экскурсии продлятся до конца октября.