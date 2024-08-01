Нотариусы покоряют новые вершины

В сплоченную команду партнеров 86-й легкоатлетической эстафеты газеты «Советская Чувашия» влился еще один надежный друг Фестиваля спорта прессы — Нотариальная палата Чувашии.

Нотариусы республики активно участвуют в спортивной жизни нашего региона. Для популяризации здорового образа жизни и укрепления корпоративного духа среди сотрудников Нотариальная палата Чувашии организует ежегодную спартакиаду. В программу входят шахматы, шашки (олимпийская система), футбол, волейбол, бильярд, дартс, стрельба, бег на 100 метров, заплыв на 50 метров. Команда самых подготовленных нотариусов региона участвует в спартакиаде, проводимой Федеральной нотариальной палатой.

Самое главное — на престижных соревнованиях представители нашей республики завоевывали медали в шахматах, лыжных гонках и конькобежном спорте. Также они сражались за награды волейбольного турнира. Один из сотрудников Нотариальной палаты Чувашии в составе Федеральной нотариальной палаты принял участие в девятой международной спартакиаде «Нотариат-2024», которая состоялась в рамках сотрудничества российского и белорусского нотариатов.

Два представителя республиканского нотариального сообщества в составе большой группы единомышленников из разных уголков страны совершили восхождение на самый восточный пятитысячник Кавказа — гору Казбек. А еще три члена региональной организации выступили на «Нотариальной лыжне — 2024» в Бузулуке (Оренбургская область). Отрадно, что нотариусы и члены их семей активно участвуют в «Лыжне России» в различных округах и городах республики.

Впрочем, Нотариальная палата Чувашии не только выступает и проводит турниры по различным видам спорта. Организация оказывает материальную поддержку социально-реабилитационным центрам республики, приобретая канцелярские товары, предметы первой необходимости, различный спортивный инвентарь. Благодаря активной поддержке социальные учреждения организуют интересные мероприятия для своих воспитанников.