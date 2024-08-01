С любовью к людям и планете

Заниматься спортом в модной и стильной одежде еще приятнее! Об этом знают все, кто уже знаком с брендом «МЕLADO» местного производителя швейной фабрики «Пике». Предприятие работает в Новочебоксарске и отшивает одежду для дома, крепкого сна и прогулок.

Сотрудники не только радуют своих клиентов отличными товарами, но и сами являются активными сторонниками здорового образа жизни. Компания «MELADO» остается надежным другом Фестиваля спорта прессы и традиционно поддерживает в проведении легкоатлетической эстафеты «СЧ».

Сотрудники «MELADO» принимают активное участие в спортивной жизни республики — инициативная группа выступает на «Лыжне России». Также работники проверяют физические кондиции благодаря сдаче нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». В память о легендарном космонавте Андрияне Григорьевиче Николаеве совершают ежегодные велопробеги на родину именитого земляка — в село Шоршелы.

В компании отлично развит корпоративный спорт — для работников организовывают соревнования по волейболу и мини-футболу. Продолжая тему, «MELADO» вместе с АО «Лента» проводят спартакиады, где участвуют сотрудники группы компаний со своими семьями. Активное погружение в спорт позволяет работникам сохранять бодрость духа в здоровом теле.

Конечно, бренд «MELADO» радует своих клиентов удобной и невероятно стильной продукцией. Компания предоставляла комплекты форм для судей и почетных гостей чемпионата России по легкой атлетике, который проходил несколько лет назад в столице республики. Также организация сшила форму для футбольной команды новочебоксарской школы № 11, обеспечила футболками сотрудниц администрации Новочебоксарска, участвовавших в спартакиаде, благодаря этому удалось создать единый имидж сильной команды. Компания «MELADO» оказывала финансовую поддержку спортивным учреждениям, выезжавшим на престижные соревнования.