Без нотариуса не обойтись

Управление Федеральной налоговой службы по Чувашии информирует о предстоящих изменениях в порядке смены руководителя юридического лица в ЕГРЮЛ в связи с вступлением с 1 сентября 2024 года некоторых положений Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ.

С этой даты факт принятия решения об избрании нового руководителя (генерального директора) общества с ограниченной ответственностью (ООО) необходимо удостоверять у нотариуса. Он будет подписывать и направлять заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ в регистрирующий орган в электронном виде.

Для юрлиц иных организационно-правовых форм при избрании (назначении) руководителя обязанность по подаче в регистрирующий орган заявления о внесении изменений в ЕГРЮЛ будет возложена на нотариуса, засвидетельствовавшего подлинность подписи заявителя на заявлении, в рамках одного нотариального действия.

Представление в регистрирующий орган уведомления о формировании ликвидационной комиссии, в том числе представляемого одновременно с сообщением о том, что юрлицо находится в процессе ликвидации, также будет осуществляться нотариусом, засвидетельствовавшим подлинность подписи руководителя ликвидационной комиссии на указанном уведомлении.

Данный порядок внесения изменений в ЕГРЮЛ не применяется в отношении юрлиц со специальным порядком госрегистрации, решение о регистрации которых принимается Банком России или Минюстом России.