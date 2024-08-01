Принимали гостей, делились опытом

Делегация из Ульяновской области посетила Батыревский муниципальный округ. Заглянула на местные предприятия, в молодежный центр «Сэлэт-Батыр» деревни Кзыл-Чишма, побывала и в нескольких территориальных отделах. Главная цель визита — посмотреть, как налажена работа органов власти на местах.

«В 2022 году наряду с муниципалитетами Чувашии Батыревский район был преобразован в округ. Наш опыт полезен соседям, которые также находятся в процессе реформирования системы местного самоуправления. И нам есть чему поучиться у коллег», — рассказал о сотрудничестве руководитель администрации Рудольф Селиванов.

По мнению представителей администрации губернатора Ульяновской области, Батыревский округ — отличный пример успешной трансформации. За круглым столом участники встречи обсудили механизмы реализации, структурные изменения и финансовые вопросы реформы местного самоуправления.

Гостей из Ульяновской области тепло встречали в территориальных отделах Батыревского округа. Фото cap.ru