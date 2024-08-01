Развили новые компетенции

Одна из активных участниц IT-кластера Чувашской Республики, компания Uplab, заключила экспортный контракт с контрагентом из ОАЭ.

Это достаточно редкий для нашей республики экспорт услуг, отмечают в Центре поддержки экспорта Чувашии, который оказал содействие компании в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт». При поддержке ЦПЭ было организовано обучение по акселерационной программе по развитию экспортной деятельности от Фонда развития интернет-инициатив.

Uplab занимается разработкой онлайн-сервисов и дизайном интерфейсов для крупных компаний, в том числе из списка Forbes. Головной офис находится в Чебоксарах. Сотрудники реализовали более 600 проектов. Экспортировать компания начала в 2023 году.