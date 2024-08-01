Интернет подскажет имя

Чувашия заняла четвертое место в рейтинге регионов России по регистрации только что появившихся на свет младенцев через суперсервис «Рождение ребенка». «В 2022 году, когда запустили суперсервис, было зарегистрировано всего 60 заявлений. В 2023-м этот показатель составил 45,6%, а в этом — уже около 70% от всех заявлений», — сообщил руководитель республиканской Госслужбы по делам юстиции Дмитрий Сержантов.

Напомним, интерактивный сервис помогает родителям выбрать имя ребенку. База на портале Единого госреестра ЗАГС солидная. Задать можно различные критерии: распространенность или, наоборот, редкость имени, наиболее

частые его сочетания с отчеством, пожелания к первой букве или длине. Система способна учитывать даже региональные и национальные особенности. Кроме того, на портале размещен полный перечень имен младенцев, появившихся на свет с 1926 года, — от самого популярного до самого редкого за последние сто лет.