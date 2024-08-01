С премьерой!

Чемпионат России по спортивному туризму в этой дисциплине пройдет в Чувашии с 6 по 8 сентября — впервые в спортивной истории республики. Подготовлена насыщенная программа, рассказали в региональном Минспорта.

Так, 6 сентября на Театральной набережной Чебоксар в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» состоится фестиваль «Северная ходьба — новый образ жизни». Запланированы мастер-классы для всех желающих, эстафеты среди сборных команд регионов России, массовые старты. А уже 7 и 8 сентября на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Росинка» будут определены победители и призеры среди сильнейших спортсменов страны на дистанциях 10 и 12 км.