Представит республику на Паралимпиаде

Спортсмен из Чувашии Денис Гаврилов выступит на Паралимпийских играх, которые пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября.

Денис попал в окончательный список делегации из 90 отечественных атлетов для участия в соревнованиях, сообщили в Минспорта Чувашии. Выступать он будет под нейтральным статусом. Подопечный Сергея Иванова поборется за награды марафонского бега среди слепых и слабовидящих спортсменов в классе В2. Согласно официальному расписанию, Денис Гаврилов выступит в последний день Игр 8 сентября. Старт дисциплины намечен на 11 часов по московскому времени.