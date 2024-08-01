Присоединяйтесь к легендарной эстафете!

За спортивным драйвом и отличным настроением.

До старта грандиозного события — 86-й республиканской легкоатлетической эстафеты газеты «Советская Чувашия» памяти дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева — остается менее двух недель. Подготовка к соревнованиям идет полным ходом.

Зрелищные забеги состоятся 7 сентября на стадионе «Олимпийский» в Чебоксарах. Эстафета «СЧ» традиционно объединяет любителей бега и профессиональных спортсменов. Только в последние годы за награды флагманских состязаний боролись ведущие легкоатлеты Чувашии — чемпионка России Виктория Максимова, Рудольф Прокопюк, Сергей Морозов и многие другие. А в ранге почетных гостей участников и болельщиков приветствовали знаменитые представители республиканской «королевы спорта» — олимпийские триумфаторы Валентина Егорова и Елена Николаева, а также обладательница «золота» чемпионата мира Алина Иванова.

Важно отметить, что оргкомитет утвердил окончательное положение о проведении состязаний. Кстати, в августе завершается первый этап Фестиваля спорта прессы — эстафеты в муниципалитетах республики на призы местных газет. Спортивное действие на дорожках «Олимпийского» 7 сентября стартует с торжественного парада участников, забега руководителей республиканских министерств и ведомств, общественных объединений.

Далее будут разыграны награды и призы в 11 группах: «Спортивная семья», «Ветераны спорта», «Специальные (коррекционные) учреждения Чувашской Республики, клубы инвалидов», «Общеобразовательные школы» (сборные районов)», «Профессиональные образовательные организации», «Женские команды», «Мужские команды», «Смешанная группа», «Основная группа», «Команды органов государственной власти и местного самоуправления Чувашской Республики», а также «Команды СМИ».

Отличительной особенностью нынешней версии эстафеты станет возможность для всех желающих сдать нормативы комплекса «Готов к труду и обороне». Конечно, для болельщиков вход будет свободный — приходите на «Олимпийский», поддержите любимые команды и получите массу положительных эмоций!