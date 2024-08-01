Звонок для учителей

Каждый год в августе, в преддверии Дня знаний, педагоги со всей Чувашии собираются на большой педсовет. На этот раз республиканская конференция была посвящена современным вызовам и стратегии развития в условиях укрепления суверенитета российской системы образования. Украшением пленарного заседания стало выступление Антона и Виктории Макарских, актеров, певцов и ведущих проекта «Святыни России». А еще прямо в фойе филармонии можно было познакомиться с юными талантами — от инженеров до музыкантов.

Любые технологии по плечу

Второй этаж филармонии превратился в самую настоящую выставку достижений подрастающего поколения. Ребята из разных муниципалитетов представляли свои творения. Подхожу к механической змее, которая может ползать, как живая. Это подопечные IT-CUBE из Вурнар постарались — есть такой центр при Вурнарском сельскохозяйственном техникуме. «У нас занимаются дети от 5 до 17 лет. А конкретно эту модель создали третьеклассники», — рассказал Петр Петриченко, заместитель руководителя центра.

«А наш робот-перевозчик может перемещать предметы!» — сказал Тимофей, воспитанник такого же центра в Ядрине. К беседе присоединились и другие юные ядринцы. У 11-летнего Ивана Ильина в руках планшет — он показывает приложение «Алфавит», которое сам разработал. Можно освоить русскую, чувашскую, английскую азбуку. Так, с помощью этого говорящего приложения выучил буквы младший брат Ивана. А 13-летняя Анастасия Глухова создала приложение «Тренажер» — для изучения таблицы умножения.

ДМИТРИЙ ЗАХАРОВ,

министр образования Чувашии: «Накануне с командой и коллегами провели традиционную августовскую конференцию работников сферы образования. <…> В этот раз конференция была особенно интересной: различные секционные площадки, мастер-классы, семинары и круглые столы, посвященные актуальным вопросам образования. Кстати, ключевыми спикерами пленарной части стали лекторы Российского общества «Знание», известные российские артисты Антон и Виктория Макарские. Обсудили с коллегами значимые вопросы в сфере образования: нововведения, которые вступят с 1 сентября, модернизацию образовательных организаций, реализацию федерального проекта «Профессионалитет», сохранение и развитие чувашского языка и многое другое. Получилось своевременно и современно».

Здесь же, в фойе, знакомлюсь с Верой Павловой из Яльчикского муниципального округа, преподавателем математики и информатики Лащ-Таябинской школы имени В. Андреева, интересуюсь планами на предстоящий учебный год. «Планы у нас всегда творческие! — говорит педагог. — У наших детей столько идей! В школе оборудованы кабинеты — в этих «Точках роста» ученики с удовольствием занимаются. Мы, учителя, даем им знания. Но не меньше и получаем от ребят — заряжаемся от них позитивным настроем и оптимизмом. Они умеют смело смотреть в будущее и стремятся постоянно расширять свой кругозор». К слову, на пленарном заседании Вере Васильевне вручили грамоту Госсовета Чувашии.

А этот круглый стол привлекал буквально всех — над ним кружили квадрокоптеры. Юные инженеры из чебоксарского «Кванториума» могут управлять ими с помощью пульта. И сами пишут для этих аппаратов программы, заранее планируя траекторию их полета.

Семилетняя Лиля подошла ко мне сама: «Хотите, я вам опыты покажу? Я умею!» Как тут было не откликнуться! Девчушка запустила в колбу воздух: «Его увидеть нельзя — видите, там пусто». И тут же подлила в емкость прозрачную жидкость. Спустя пару секунд там уже переливалась бликами темно-зеленая субстанция. А под рукой юной волшебницы из чебоксарского детсада № 200 красовалась уже целая подставка с разноцветными колбами. «В кружке «Юные исследователи» мы изучаем все — и окружающий мир, и человека. Материал распределен по блокам для разных возрастов», — пояснила наставник Лилии, педагог Екатерина Кольцова.

Впечатления от такой выставки остались великолепные. Умные у нас детки! А воспитывают их профессионалы, которые дают не только знания. Они-то знают, что талантлив каждый ученик. Просто надо разглядеть в нем искру таланта и дать ей развернуться в полную мощь. А условия для этого создаются — и в Чувашии, и в целом по стране.

Образование укрепляет суверенитет

Пленарное заседание началось с видеообращения министра просвещения России Сергея Кравцова. Он рассказал об укреплении престижа профессии, о материальных стимулах и других мерах поддержки учительского сообщества. Формируется единое образовательное и воспитательное пространство. В прошлом учебном году школьники страны уже занимались по общим программам — и разработка единых учебников продолжается. А сейчас появятся два новых предмета — «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд». Он упомянул об уже снискавших популярность проектах — «Разговоры о важном» и «Россия — мои горизонты». В Год семьи идет работа по формированию всероссийского родительского комитета.

Приветствовал участников конференции и министр образования Чувашии Дмитрий Захаров. Он рассказал о строительстве в республике школ и детских садов, и это решает многое. Огромных очередей, чтобы попасть в ДОУ, больше нет, однако еще около 12% школьников учатся во вторую смену. На модернизацию образования за три года привлечено более 7 млрд рублей. В каждой второй школе функционируют «Точки роста». В Канаше, Вурнарах и Ядрине действуют три центра «IT-CUBE», скоро такой же откроется в Шумерле.

Сейчас разрабатываются новые нацпроекты «Кадры», «Молодежь и дети», «Семья». И одна из главных задач — воспитание патриотичной и социально ответственной личности. В трехстах школах Чувашии действуют первичные отделения всероссийского «Движения первых», а еще поэтапно будет вводиться курс семьеведения. Именно у домашнего очага человек находит защиту от жизненных испытаний и опору. Так было во все времена. Упомянул Дмитрий Захаров патриотическую акцию «Бессмертный полк», соединяющую прочными нитями памяти целые поколения; уроки чувашского языка и родного края, сохраняющие традиции; православные классы в школах и детсадах, которые тоже прививают детям правильные ориентиры. «К патриотизму нельзя только призывать. Его нужно воспитывать», — привел министр слова академика Дмитрия Лихачева.

Говоря об итогах государственной аттестации, Дмитрий Захаров привел ряд любопытных цифр. К примеру, каждый четвертый, сдающий ЕГЭ по химии, набирает 81 балл и выше. А вот физику как предмет для экзамена выбирают все меньше выпускников, о чем свидетельствовал на экране ниспадающий график. В образовательных учреждениях республики действуют около 240 школьных научных сообществ. Самые активные в этом плане муниципалитеты также были представлены на слайде.

Востребована в республике программа «Профессионалитет». К проекту уже подключились 107 организаций и предприятий, заинтересованных в подготовке кадров. На получение специальности уже в школе направлен и проект «УПК-21». Чувашия занимает десятое место в рейтинге регионов с самым высоким уровнем поддержки молодых ученых. А дополнительным образованием охвачено более 80% детей.

А вот кадров в образовании не хватает. Молодые специалисты до 35 лет составляют лишь 18%. Особенно чувствителен дефицит педагогов по математике, русскому языку, в начальных классах. И тем не менее наши учителя отлично проявляют себя в различных конкурсах, участвуют в федеральных программах, оказываются лучшими на престижных площадках. Как подтверждение этих слов стартовала торжественная церемония награждения. Один за другим педагоги выходили на сцену под аплодисменты коллег — и получали благодарности и грамоты, звания и даже государственные премии. А вдоль сцены в знак глубокого уважения застыли в почетном карауле кадеты в парадной форме.

Все начинается с семьи

Музыкальным подарком для работников образования стало выступление классик-группы «Бельканто». А затем на сцену вышли Антон и Виктория Макарские — актеры, певцы, лекторы российского общества «Знание». Разговор зашел о семейных ценностях и получился очень искренним. И неудивительно. Антон сразу обозначил пространство: «Представьте, что это кухня». А где, как не в этой «вкусной комнате», вести задушевные беседы?

Макарские вместе — 25 лет. «У нас такое ощущение, что Год семьи объявили к нашему юбилею», — пошутили они. Зал моментально настроился на веселую волну, когда Виктория поделилась советами своей бабушки, как выходить замуж: «Посмотри, как к жениху относится домашняя скотина. Коли конь шарахается — не иди за него!» Узнать характер можно и по тому, как избранника воспринимают дети. А еще в старину потенциального мужа следовало напоить и проверить, не агрессивен ли он, когда подшофе. К слову, Виктория считает, что в счастливых браках чаще именно мужчина выбирает пару, а не наоборот. Хотя бывает, конечно, по-разному.

Женщины в зале интересовались, как сохранить баланс между работой и призванием хранить домашний очаг. Виктория ответила, что справляется с Божьей помощью — он и силы дает, и все управить поможет. «А еще он иногда действует через мужа, — весело подхватил Антон. — Вставай, любимая, уже утро! Чем дольше спишь, тем больше голова к подушке тянется!» А если серьезно, то мужу надо не о своем счастье думать, а в первую очередь стремиться сделать свою половинку счастливой.

Встреча искрила юмором, озадачивала философией, воодушевляла стихотворными строчками. Антон Макарский читал стихи Юрия Левитанского. «Каждый выбирает для себя — женщину, религию, дорогу» — помните? У этого поэта еще немало мудрых и трогающих душу творений. Пересказывать не буду, но с подачи Антона Макарского — всем рекомендую.

Публика затронула отношения родителей и педагогов. «К учителям отношусь с благоговением. Я всегда на стороне педагога, если он на стороне ребенка», — сказал Антон. И неожиданно попросил прощения у своих учителей. «Лишь спустя десятилетия я понял, сколько вы нам даете!» — обратился он к аудитории. А на вопрос, какой бы предмет он вел в школе, ответил, не раздумывая: «Человековидение!» Видеть другого человека, со своим мировоззрением, со своими устремлениями и привычками — целая наука. Для этого важно развивать эмпатию — сочувствие.

К слову, у детей четы Макарских нет проблем с гаджетами. Запретов и лимитов родители не вводят, просто домочадцам интересно друг с другом. Всегда есть альтернатива: провести время вместе, в тот же футбол погонять. «Мы от детей запитываемся, они от нас — общение творит чудеса. Главное — преодолеть лень», — говорят супруги. Хорошее настроение тоже надо воспитывать. И нельзя опускать руки — в них наше завтра. «Для нас место силы — это когда мы вместе, — единодушны Макарские. — Это не пространство, а духовное единение».