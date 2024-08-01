«Первички» выиграли 12 миллионов

Известны результаты первого конкурса первичных отделений Движения Первых.

В числе победителей и призеров — молодежь Чувашии, сообщил в своем телеграм-канале Глава республики Олег Николаев. По его словам, 45 лучших объединений, созданных на базе наших школ, вузов, колледжей, учреждений культуры, спорта и молодежной политики, благодаря своим добрым делам стали обладателями денежных поощрений на сумму более 12 млн рублей. Восемь команд-победительниц получат по 500 тыс. рублей. 10 отделениям, удостоившимся второго места, дадут по 300 тыс. рублей. А 27 обладателей «бронзы» ждет премия в 200 тыс. рублей. На эти средства ребята смогут создать креативные пространства, приобрести нужное оборудование, спортивный и туристический инвентарь, оснастить театральные и медиастудии.