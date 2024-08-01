ИВАН СОВЕТНИКОВ,

руководитель Федерального агентства лесного хозяйства:

«Чувашия — в первой десятке рейтинга Рослесхоза по эффективности ведения лесного хозяйства в 2023 году. В сравнении с 2022 годом республика поднялась на пять позиций. Она улучшила показатели выполнения работ по воспроизводству лесов, усилив контроль в части лесного надзора и защиты лесов от болезней. Так, регион в 3,8 раза уменьшил площадь лесов, погибших от вредителей и болезней леса, увеличил площади проведенных лесопатологических обследований в 2,5 раза, а также в 1,7 раза увеличил площади земель лесного фонда, на которых выполнены санитарно-оздоровительные мероприятия. Кроме этого, республика успешно прошла пожароопасный сезон 2023 года. Так, все лесные пожары ликвидированы в первые сутки. Мы видим хорошую динамику. С 2025 года по поручению Президента России зарплаты лесников будут увеличены. Чувашской Республике на следующий год на эти цели предусмотрен рост фонда заработной платы на 24%».