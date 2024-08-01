Старшее поколение активно участвует в соревнованиях и укрепляет физическую форму

В Моргаушском округе на базе Большесундырской школы прошел второй этап Спартакиады пенсионеров муниципалитета. Любители здорового образа жизни боролись за награды в нескольких дисциплинах: комбинированная эстафета, бег на 200 метров, шашки, стрельба и броски в баскетбольное кольцо. По итогам Спартакиады в общекомандном зачете победу одержала сборная Моргаушского территориального отдела, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В свою очередь, на стадионе спортшколы «Улап» состоялся спортивный праздник, посвященный Дню поселка Кугеси. «Серебряные» волонтеры Центра социального обслуживания населения Чебоксарского округа не остались в стороне. В турнире по шашкам первое место заняла Александра Кирьянова, а второе — Роза Алексеева. Также у Розы Васильевны победа в легкоатлетических состязаниях по своему возрасту, рассказали в Минтруда Чувашии.