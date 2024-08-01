Все муниципалитеты должны получить паспорта готовности к отопительному сезону до 15 ноября

Об этом было заявлено на встрече Главы Чувашии Олега Николаева с руководителем Приволжского управления Ростехнадзора Азатом Мубаракшиным. Стороны обсудили общее состояние промышленной безопасности республики, подготовку предприятий ЖКХ к работе в предстоящий осенне-зимний период. «В целом движение идет достаточно ровно, большинство работ проведено на 80% и более, — прокомментировал руководитель региона. — За счет централизации отдельных функций и создания центров компетенций фиксируем определенный эффект. В последние годы инвестиции направляются на решение проблемных вопросов, безопасности и надежного функционирования системы».
Опубликовано: 21 августа 2024 г.
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