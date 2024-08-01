В Чувашии реализуется федеральный образовательный «Мама-предприниматель»

Бизнес-идею поддержали рублем

От жительниц республики поступило 55 заявок. Региональный отборочный тур прошли 38 из них. В этом году были представлены бизнес-идеи, связанные с детским развитием, психологией, творчеством, производством и красотой. В рамках программы, с 12 по 16 августа, участницы получали комплексные знания, практические навыки, необходимые для открытия или продвижения своего дела. Также прошла защита проектов.

Победу одержала Ульяна Филиппова — основатель арт-студии «Сенсорика», где проходят мастер-классы по рисованию, лепке из глины для детей и взрослых, творческие дни рождения и психологические тренинги. Для мамы двоих детей, сообщает пресс-служба Минэкономразвития, это уже вторая попытка выиграть грант в 100 тыс. рублей. На этот раз — удачная. В ближайших планах биснес-леди — создание в «Сенсорике» зоны релакса, запуск клуба «50+», открытие филиалов.

Образовательная программа «Мама-предприниматель» проходит в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». В Чувашии она реализуется с 2018 года. За это время в ней приняли участие более 170 жительниц республики.