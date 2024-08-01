Любовь со стажем

Хранить тепло домашнего очага многие годы — это целое искусство. И им в полной мере владеют те, кто нынче отмечает красивые даты совместной жизни.

Изумрудную свадьбу отпраздновали Георгий и Нина Рябчиковы из деревни Рунги Вурнарского округа.

В день 55-летия супружества они принимали теплые слова и поздравления от родных, односельчан, представителей муниципалитета, артистов сельского дома культуры. С родной деревней связана вся жизнь Георгия Мефодьевича и Нины Гавриловны. Глава семейства, ветеран труда, вплоть до выхода на пенсию работал в колхозе «Победа» ветеринаром. А Нина Гавриловна, отличник народного просвещения СССР, посвятила себя воспитанию подрастающего поколения. Супруги вырастили пять детей, став для них примером трудолюбия, мудрости и любви. Нина Гавриловна награждена медалью материнства II степени. А в этом году в День семьи, любви и верности Рябчиковым вручили медали «За любовь и верность».

Есть изумрудные юбиляры и в Алатырском округе. Это Артамохины — Александр Иванович и Надежда Петровна из села Кувакино. Сын Владимир подарил родителям внуков — Татьяну и Ивана. Внучка пошла по стопам бабушки и выбрала медицину (а глава семейства работал водителем в сельпо). Артамохины-старшие и поныне относятся к жизни с интересом и вдохновением. Муж увлекается охотой и рыбалкой, а жена любит художественную литературу и рукоделие. Супруги вывели свою формулу семейного счастья: «Главное — терпение, умение уступать друг другу и, конечно же, любовь. Не только радость и счастье ожидают супругов на жизненном пути. Бывают и огорчения, невзгоды, ссоры. Женщина должна обладать мудростью, а мужчина — проявлять заботу и внимание».

Жители Алатырского округа Николай и Любовь Демановы тоже прожили вместе 55 лет. Сразу после свадьбы переехали из села Березовый Майдан в Злобино. У пары — трое детей, шесть внучек и два внука. Дети разъехались: старший сын Сергей живет с семьей в Тольятти, средний Александр — в Нижнем Новгороде, а младшая дочь Елена — в Москве. Но все по-прежнему любят собираться под крышей родительского дома. Любовь Васильевна выращивает цветы, которые дарят свой аромат с весны до поздней осени. Николай Иванович поддерживает супругу во всем, и всегда он с песней.

Такую же красивую изумрудную дату отметили Матросовы из села Новое Тинчурино Яльчикского округа. Николай Николаевич и Софья Александровна прошли большой трудовой путь. Муж работал в колхозе, жена — учительницей в Новотинчуринской школе. Самое главное богатство супругов — пять детей и семь внуков. Им они отдают всю свою бесконечную родительскую любовь и заботу.

А семья чебоксарцев Тихоновых отпраздновала на днях бриллиантовый юбилей. Федор Тихонович и Зоя Александровна идут по жизни рука об руку уже 60 лет. Юбиляры вырастили и воспитали двух дочерей и сына, у них семь внуков и один правнук.

Елена Феофанова