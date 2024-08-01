В селе Икково Чебоксарского округа открылась многофункциональная спортплощадка

И в футбол поиграть, и на тренажерах позаниматься

Отличным подарком для жителей села Икково Чебоксарского округа стала многофункциональная спортивная площадка. Центр притяжения для любителей активного отдыха обустроен по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий».

«В 2023 году на первом в стране марафоне «Земля спорта», проводимом под эгидой Минсельхоза России, команда нашего региона взяла главный кубок командных соревнований, а вместе с ним получила поддержку на строительство многофункциональной площадки в сумме 5 млн рублей», — отметил на открытии объекта вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов.

Ежедневно поклонники активного отдыха всех возрастов с огромным удовольствием посещают новую спортплощадку. Она функционально разделена на две зоны. На первой — летом можно играть в волейбол, футбол и баскетбол, а зимой территория превратится в ледовый каток для хоккейных баталий. Во второй части спортобъекта под навесом расположены современные тренажеры и качели с каруселью, а также скамейки для отдыха.