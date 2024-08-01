Чувашия интересна инвесторам

Привлечение инвестиций, а также реализацию мастер-плана Чебоксарской агломерации обсудили на прошлой неделе в формате стратегической сессии «Инвестируй в Чувашию». Участники и эксперты делового форума рассмотрели роль цифровых финансовых активов в стратегии развития региона, изменения в законодательстве, раскрытие инвестиционного потенциала Чувашии, применение государственно-частного партнерства в реализации проектов. «Привлекать инвестиции и взаимовыгодно сотрудничать с инвесторами в интересах комплексного развития территорий — наш приоритет», — написал в своем телеграм-канале Глава Чувашии Олег Николаев.