В театре кукол прошли два международных фестиваля

От сезона к сезону они набирают обороты

В Чебоксарах завершились V Международный фестиваль театров кукол «Карусель сказок» и IX Международный образовательный театральный фестиваль-форум «Одинаковыми быть нам необязательно». В течение четырех дней, с 16 по 19 августа, свое творчество демонстрировали коллективы из Азербайджана и Казахстана, Белгорода и Владимира, Набережных Челнов и Краснодара, Уфы и других уголков России. Серия спектаклей, круглых столов и мастер-классов, прошедших на разных площадках республики, стала для чебоксарцев настоящим подарком ко Дню города.

«Мы их объединили, потому что хотим предоставить особенным зрителям и особенным артистам равные возможности, — рассказала директор Чувашского театра кукол, заслуженный работник культуры России и Чувашии Елизавета Абрамова. — В этом году к нам приехали более 150 участников». Многие из них прошествовали по красной ковровой дорожке, впервые развернувшейся перед зданием театра за несколько часов до церемонии открытия.

В числе почетных гостей праздника были депутат Госдумы Алла Салаева и председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева, заместитель министра культуры Надежда Павлова и уполномоченный по правам ребенка Алевтина Федорова, депутат Госсовета Чувашии Николай Угаслов и заведующая сектором по делам инвалидов Министерства труда и социальной защиты Екатерина Кириллова. Все они выступили с приветственными словами и горячо поблагодарили хозяев торжества за стремление вовлекать в творческий процесс особенных детей и их родителей, помогать им в самореализации, раскрытии таланта и поиске своего пути.

Помимо 555-летия Чебоксар фестивальная афиша была посвящена 225-летию со дня рождения Александра Пушкина и 80-летию снятия блокады Ленинграда. Сказки о царе Салтане, золотой рыбке, мертвой царевне и семи богатырях, а также спектакли «Невыдуманные рассказы о войне», «Говорит Ленинград» и «Журавлиная дорога» были восторженно приняты и маленькими, и взрослыми зрителями.

Знаковой частью фестивалей стала образовательная программа в составе курсов повышения квалификации «Социальное проектирование в театре». Дискуссионная площадка с участием руководителей театральных коллективов страны работала на базе Чувашского института культуры и искусств. Также в Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеке состоялась творческая встреча писателей, поэтов, драматургов и журналистов Чувашии и Азербайджана. «Мы живем под одним небом и вместе решаем задачи на благо подрастающего поколения, — отметил директор Нахчыванского театра кукол имени М.Т. Сидги, народный артист Азербайджана Ширзад Абуталыбов. — Несомненно, литература и искусство способны сплотить людей и нации».

Приглашенные театроведы и критики Екатерина Морозова, Александр Вислов (Москва) и Нияз Игламов (Казань) дали высокую оценку всем фестивальным мероприятиям. А председатель Союза театральных деятелей Чувашии Сергей Павлов, возглавивший жюри, подчеркнул, что на наших кукольников, недавно ставших лауреатами Российской национальной театральной премии «Золотая маска», стоит равняться всем театрам республики.

«Приходите на нас посмотреть без жалости и уныния»

С большим нетерпением чебоксарцы ждали выступления инклюзивного театра «Теплые артисты», приехавшего из Волгограда уже в пятый раз. Его руководитель Юлия Фоторная — сама мама особенного ребенка и как никто другой понимает проблему социальной адаптации людей с физическими и ментальными отклонениями. «Наш коллектив — это ребята, горячо желающие новых возможностей, — говорит Юлия Валерьевна. — Тот недостаток, который общество не принимает, мы, наоборот, стараемся сделать достоинством, стремимся выйти за рамки реабилитационных центров и показать, что творчество доступно каждому».

Смелый шаг в данном направлении — инсценировка рассказа Михаила Зощенко «Великие путешественники», повествующего о детстве, дружбе, познании окружающего мира и себя в нем. Премьера спектакля, полного остроумного юмора, музыки, танцев и песен, которые пели всем залом, состоялась в День города в рамках совместного проекта «Приходите на нас посмотреть без жалости и уныния», поддержанного Фондом президентских грантов. Его основная идея — взаимодействие актеров с ограниченными возможностями здоровья с профессиональными труппами из разных городов страны (после столицы Чувашии «Теплые артисты» отправятся в Набережные Челны, Уфу и Владимир).

В Чебоксарах постановка была подготовлена в тандеме с заслуженной артисткой Чувашии Алиной Каликовой, Николаем Соколовым и воспитанниками студии «ОСОБЫЕ-РАЗНЫЕ-РАВНЫЕ», уже не первый год функционирующей на базе Чувашского театра кукол и распахнувшей двери для обучающихся в специализированных классах общеобразовательных школ. Семьи Долинских, Десницких и Колпаковых органично вписались в актерский ансамбль, наполнили мизансцены живыми эмоциями и задали высказыванию по-особому душевный тон.

«Каждый из участников спектакля по-своему уникален и одарен, — считает режиссер постановки, выпускник ГИТИСа Дмитрий Матыкин. — Принимайте нас такими, какие мы есть, и получайте удовольствие от нашего искусства». Главную роль, например, играет Антон Шипицын — молодой человек с полным отсутствием слуха и речи, но с колоссальными творческими способностями. Его исполнительский почерк отличают богатая фантазия и обостренная интуиция, развитое воображение и хорошая память, природная органика и пластика тела, тонкое чувство сценического пространства и партнерского плеча. Очень помогает умение читать по губам и общаться посредством движения и жестов, благодаря чему каждый выход к публике превращается в настоящее откровение, когда глаза могут сказать гораздо больше слов.