Почему Джефф Монсон не приехал в Чебоксары?

Зарядились по полной

Любители активного образа жизни на Дне города подтянули физическую форму с помощью легенд чувашского спорта.

Традиционная «Зарядка со звездой» прошла на Красной площади в воскресенье, 18 августа, и растянулась почти на час. Она включила в себя серию упражнений разной направленности. Да и звезды спорта тоже были разные, их объединило только то, что все они — из Чувашии. А наша республика славна спортивными традициями и героями. Один из них — многократный чемпион России, победитель чемпионатов мира и Европы Алексей Германов. Его сессия прошла под танцевальную чувашскую музыку, что, конечно же, добавило колорита празднику. А любителям спорта, повторявшим упражнения Германова, — дополнительной энергии.

Эстафету продолжила со своим коллективом спортсменов президент Федерации фитнес-аэробики Чувашии Оксана Вербина. Затем на сцену вышел чемпион мира по спортивной гимнастике Владислав Поляшов: первым делом исполнил сальто (публика на заливе предпочла этот трюк не повторять) и продемонстрировал классические движения головы, рук, ног и всего тела, которые любители здорового образа жизни обычно используют на утренних зарядках.

Интересно также было ознакомиться с упражнениями от баскетбольной команды «Чебоксарские Ястребы», двукратного чемпиона России, победителя международных турниров по самбо Александра Федорова, двукратного чемпиона мира по кикбоксингу Ивана Соловьева. Здесь участникам зарядки пришлось изловчиться, чтобы, повторяя движения, характерные единоборствам, не заехать друг другу по лицу.

Кстати, среди тех, кто заряжался под призывы спортсменов, были девушки из женской баскетбольной команды «ЧГУ-Атланта». Одним из самых активных участников этого праздника оказался Председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов, пришедший на зарядку, как и полагается, в спортивном костюме. Перед стартом звездной зарядки он напомнил, что традиция ее проведения в День города зародилась в 2011 году. Кстати, в 2013-м она собрала свыше 28 тыс. человек, вошла в Книгу рекордов России и Европы.

…Сообщалось, что в качестве главной звезды зарядку закроет мировая звезда смешанных единоборств — американец Джефф Монсон, влюбившийся в Россию. Однако вместо него на сцене появился актер театра и кино Анатолий Гущин. Наш земляк поздравил жителей Чебоксар с юбилеем города и со словами «Да у вас тут уже не зарядка, а целая тренировка!» предложил занятия закончить, показал пару дыхательных упражнений — и был таков. Впрочем, он также сорвал аплодисменты: этого актера культовых фильмов и сериалов всегда рады видеть.

Эксклюзив

Почему же не приехал Монсон? Как рассказал «Советской Чувашии» начальник управления физической культуры и спорта администрации города Чебоксары Алексей Соловьев, незадолго до нашего праздника с Джеффом связались из офиса МИД РФ и позвали в Стамбул на встречу с президентами Турции Тайипом Эрдоганом и Палестины Махмудом Аббасом. На этой встрече решались вопросы приема Россией беженцев из Газы. Монсон извинился перед нашей стороной и пообещал приехать в Чебоксары в следующий раз.