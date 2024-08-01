Чувашия — в лидерах по содействию предпринимателям

Большие кредиты малому бизнесу

Малые и средние предприятия республики получили 781 млн рублей микрофинансовой поддержки за шесть месяцев 2024 года. По этому показателю Чувашия вошла в число регионов-лидеров — четвертое место в стране. В ТОП-5 также представлены Краснодарский край, Татарстан, Удмуртия, Ростовская область.

«В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» бизнесмены Чувашии могут получить кредиты на льготных условиях. Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса Чувашии является государственной микрофинансовой организацией и выдает микрозаймы сроком до трех лет на сумму до 5 млн рублей. А наш Гарантийный фонд готов обеспечить гарантийную поддержку при недостатке залогового обеспечения в размере до 70% от суммы кредита. Это значимая помощь, и рост числа предпринимателей в республике это подтверждает», — отметил вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрий Краснов.

Всего по России за первое полугодие 2024 года общая сумма привлеченных бизнесом средств через региональные микрофинансовые и гарантийные организации превысила 180 млрд рублей. По мнению заместителя министра экономического развития РФ Татьяны Илюшниковой, благодаря инструментам Национальной гарантийной системы обеспечивается равный доступ к кредитным средствам для бизнеса по всей стране — в том числе для начинающих предпринимателей и самозанятых.

«Через микрофинансовые организации за первое полугодие 2024 года бизнес получил почти 12 тысяч микрозаймов на сумму более 26 млрд рублей. За это же время бизнесу выдали девять тысяч поручительств региональных гарантийных организаций, что позволило предпринимателям получить 155 млрд рублей кредитов», — в частности, заявила Илюшникова.

Публикуется в рамках проекта «Стратегия роста», выходящего при поддержке Минцифры Чувашии