В селе Яншихово-Норваши Янтиковского округа благоустроили родник

Исток у дома

В уютное и красивое место превратился родник «Сикте» в селе Яншихово-Норваши Янтиковского округа. На днях там завершили благоустройство.

Работы начались еще в марте. За это время территорию вблизи родника очистили от поросли и старых сгнивших деревьев, склон оборудовали металлической лестницей длиной в 175 метров с перилами, обустроили навес, скамейки, а для источника установили большую железную емкость. Вода туда стекает сразу из трех родников, а затем впадает в местную речку Соломинку. На благоустройство было выделено почти 2,5 млн рублей: 1,9 млн составили средства республиканского бюджета, 246 тыс. — местного, еще около 247 тыс. вложили сельчане.

«Этот родник — начало нашего села Яншихово-Норваши. Вода в роднике всегда чистая, освежающая и полезная. Родник нуждался в расчистке и благоустройстве, потерял свой первозданный вид. Спуск к роднику стал очень неудобным. Все это побудило жителей привести его в порядок», — рассказывает местная жительница Любовь Николаева.

Кстати, по данным «Энциклопедии села Яншихово-Норваши» (автор-составитель Владимир Петров), первое письменное упоминание о Норвашах относится к 1565 году. В конце 17 века (около 1698 года) деревню подожгли ссыльные переселенцы, и она полностью сгорела. Люди, оставшись без крова, в поисках нового дома разъехались по разным местам. Часть из них остановилась у родника «Сикте» и обосновала там селение Норваш. Прежнее место деревни позднее стали называть «Кив ?урт». Так что для местных жителей родник «Сикте» имеет еще и историческое значение.

Как отмечают в Янтиковском округе, работы по благоустройству вошли в план мероприятий, реализуемых в рамках нацпроекта «Экология» и Года экологической культуры и бережного природопользования в Чувашии. Также в муниципалитете продолжили облагораживать территорию урочища «Родники «Черные ключи», где уже второй год проводится одноименный фестиваль родников, цель которого — привлечь внимание к их состоянию. Кроме того, в округе очистили и благоустроили 16 прудов и родников — с предложением привести их в порядок вышли сами жители.