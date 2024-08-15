Александр Ильин: «Чувашская песня у меня в крови»

Солиста ансамбля «Ҫавал» любят и коллеги, и зрители

Говорят, актерами не рождаются, а становятся. Что же касается музыкантов, тут вопрос спорный. Александр Ильин, например, с детства неразлучен с народной песней. В его родной деревне Тойси-Паразуси Ибресинского района Чувашии их звучало много и повсюду – дома и в поле, на праздниках и гуляньях. И хотя поначалу будущий солист ансамбля «Ҫавал» даже не думал связывать свою жизнь со сценой, звезда его таланта уже была зажжена.

«Моя мама работала директором сельского дома культуры, а папа – гармонистом, — вспоминает Александр Николаевич. — Еще у нас в деревне есть фольклорный ансамбль «Ахах» (Жемчужина), на выступлениях которого я с малолетства познавал специфику чувашской мелодики и проникался ее изысканной красотой». Наверное, поэтому в столицу республики Саша приехал с уже опаленным музыкой сердцем. И хотя его целью был строительный техникум, он просто не смог пройти мимо Чебоксарского музыкального училища имени Ф.П. Павлова, расположенного неподалеку. Как оказалось, не зря – педагоги фольклорного отделения сразу выделили его среди других абитуриентов. Мальчик обладал звонким голосом и природным артистизмом, хорошо играл на гармошке и свободно владел чувашским языком.

Учеба давалась легко, и уже на четвертом курсе подающего надежды студента, активно заявляющего о себе на городских мероприятиях, пригласили в Чувашскую государственную филармонию, где Александр Ильин служит свыше двух десятков лет. Сначала творческим поприщем для него был ансамбль «Чăваш Ен», а затем – «Ҫавал», что в переводе с чувашского языка означает Цивиль. Будучи одной из самых длинных и быстроходных рек в республике, она буквально обняла своими водами ее овражистые земли и впитала все лучшее, что есть в самобытной культуре нашего края.

Каждый концерт ансамбля «Ҫавал» – это не только гостевые или лирические песни, представленные в оригинальных современных обработках, но и колоритные национальные костюмы, изобилующие украшениями и вышивкой, неповторимое звучание родного языка и диковинные народные инструменты. Помимо исполнения вокальной партии Александр Ильин играет на свирели «шăхлич» и волынке «сӑрнай», флейте «палнай» и барабане «параппан», а также виртуозно справляется с различными танцевальными элементами, от хороводного шага до дроби.

«Кроме концертной деятельности Саша много работает над расширением репертуара, нередко проводит репетиции и спевки», — говорит руководитель коллектива, заслуженная артистка Чувашии Лилия Прокопьева. В числе подготовленных им номеров «Итлӗр куккук сассине» (Слушайте голос кукушки) и «Юрлӑр кӑна» (Только пойте), «Сӗм вӑрмана» (В темный лес) и «Четыре двора» (наряду с чувашскими артисты ансамбля разучивают русские и казачьи песни и частушки).

Большой популярностью у зрителей пользуется вокально-хореографическая сюита «Между Волгой и Уралом», звучащая гимном нашей великой стране, объединившей под своим необъятным крылом столько не похожих друг на друга народностей, разнящихся по менталитету и языку. Здесь, точно в капле росы, собраны блеск чувашской тухьи и цветастость татарской тюбетейки, пышность башкирской меховки и зычный клич варгана.

В такой широте души заключаются главный залог успеха и особое обаяние коллектива. Это не раз отмечали Людмила Зыкина и Надежда Бабкина, организаторы Международной выставки-форума «Россия» (Москва) и фестиваля народной песни «Добровидение» (Санкт-Петербург), участники Всероссийской хоровой акции «Я русский» и XXII Зимних олимпийских игр в Сочи, где «Ҫавал» получил памятную медаль и Грамоту Президента России Владимира Путина.

О личном

«Музыка принесла мне не только профессиональное, но и семейное счастье, — рассказывает Александр Ильин. — Моя супруга, заслуженная артистка Чувашии Любовь Ильина тоже окончила Чебоксарское музыкальное училище имени Ф.П. Павлова, продолжила обучение в Российской академии музыки имени Гнесиных, поет вместе со мной в ансамбле и проводит праздничные мероприятия. Но больше всего вдохновляет то, что такой же путь выбрали наши дети. Дочка Настя перешла на четвертый курс музучилища, а сын Коля, получивший диплом несколько лет назад, после службы в армии поступил в Чувашский государственный институт культуры и искусств. Значит, нам удалось сохранить традиции народного творчества и передать их из поколения в поколение, из уст в уста».