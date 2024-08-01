В Чебоксарском округе откроется социально-культурный центр

Осенью в республике должен появиться еще один очаг культуры — в деревне Салабайкасы Чебоксарского округа завершается строительство социально-культурного центра. Сдать его планировалось раньше, но недобросовестный подрядчик стройку затянул, пришлось менять его на другую фирму. И дело пошло — сейчас 90% работ на объекте уже выполнено, подключены коммуникации, строители ведут внутреннюю отделку помещений. «Строительство социально-культурного центра проходит в рамках государственной программы Чувашской Республики «Развитие культуры», — рассказала побывавшая в Салабайкасах министр культуры Чувашии Светлана Каликова. — На его строительство в 2024 году было выделено около 26 млн рублей. Центр сможет обслуживать семь населенных пунктов Вурман-Сюктерского сельского поселения и станет местом притяжения для жителей всего Чебоксарского муниципального округа. Здесь будут зрительный зал на 100 посадочных мест, помещение для кружковой работы, компьютерный кабинет, артистическая комната и библиотека».