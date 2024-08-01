Советники директоров школ по воспитанию получат вознаграждение

Умерить алкогольные вольности

Продажа алкогольных напитков в точках общепита, кроме ресторанов, расположенных в многоквартирных домах, встроенных, пристроенных помещениях, будет ограничена с 23 часов до 10 часов. Проект соответствующих поправок в закон о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории республики принят на заседании правительства под председательством Главы Чувашии Олега Николаева.

Документ, представленный вице-премьером — министром экономического развития и имущественных отношений Дмитрием Красновым, инициирован многочисленными жалобами граждан. Жители многоэтажек обеспокоены частыми нарушениями общественного порядка, которые допускают посетители «разливаек».

Предусмотрен и ряд других ограничений. В частности, устанавливается, что розничная продажа пива, сидра и прочих подобных напитков может осуществляться только в таких объектах общественного питания, как рестораны, бары, кафе, буфеты, которые соответствуют предъявляемым к ним минимальным госстандартным требованиям. Ограничивается реализация алкогольной продукции и пива, медовухи в объектах общепита по месту их расположения в МКД, при этом вход не должен быть со стороны подъезда. Проектом закона также уточняется, что на территории республики допускается розничная продажа алкогольной продукции в объектах с залом обслуживания общей площадью не менее 50 кв. м, расположенных в том числе во встроенных, в пристроенных, во встроенно-пристроенных помещениях.

Как указал министр, данные ограничения будут действовать до 28 февраля 2031 года. При этом добавил, что документ бурно обсуждался на разных площадках. В том числе на заседаниях общественного совета при Минэкономразвития, представляющего интересы бизнес-сообщества. Была проведена оценка регулирующего воздействия.

На заседании принят ряд постановлений, касающихся сферы занятости населения. В частности, и.о. министра труда и социальной защиты Лариса Арсентьева представила на утверждение порядок определения представителей работодателей, подлежащих включению в состав аттестационных комиссий по проведению итоговой аттестации граждан, участвующих в мероприятиях по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. Организацию работы по определению представителей работодателей, подлежащих включению в состав комиссий, проводит центр занятости населения Минтруда.

Другой документ устанавливает порядок взаимодействия органов службы занятости с негосударственными организациями, осуществляющими деятельность по содействию в трудоустройстве. На основании соглашения центр занятости и кадровые агентства будут обмениваться сведениями о вакансиях, мероприятиях по содействию занятости населения, а также проводить поиск и отбор ищущих работу граждан по заказу работодателя.

Величина прожиточного минимума на душу населения в Чувашии в 2025 году составит 15428 руб. Это на 1984 руб., или на 14,8%, выше, чем в текущем году, сообщила Лариса Арсентьева. Для трудоспособных величина составит 16817 руб., для пенсионеров — 13268 руб., для детей — 14965 руб. Прожиточный минимум используется при оценке нуждаемости в мерах соцподдержки, от него зависят размеры социальных пособий.

С 1 сентября советники директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями будут получать ежемесячное вознаграждение в размере 5 тыс. руб. Такое постановление приняли члены правительства. В настоящее время в Чувашии работают 466 таких советников. Должность появилась в школах России в 2023 году в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Основная задача советника — помощь в реализации программы воспитательной работы, которую разрабатывает каждая школа. В его обязанности входят вовлечение школьников в проекты детских и молодежных объединений, организация совместных мероприятий с социальными партнерами школ и другие обязанности, способствующие сделать школьную жизнь более насыщенной и разнообразной.

Также утверждены правила предоставления субсидий из республиканского бюджета на поддержку племенного животноводства по направлениям поддержки, не обеспечиваемым софинансированием из федерального бюджета. Об этом доложил вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов.