МИХАИЛ СТЕПАНОВ,

министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии:

«В республике продолжается работа по выявлению и предотвращению компьютерных атак на информационно-телекоммуникационную сеть исполнительных органов власти региона. Она ведется в рамках регионального проекта «Информационная безопасность» нацпроекта «Цифровая экономика». За последние три года было зафиксировано более 7,8 миллиона попыток атак на информационные системы исполнительных органов Чувашской Республики. Особенно тревожным оказался июль 2024 года, когда число таких событий увеличилось более чем в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В рамках проекта «Информационная безопасность» исполнительные органы и органы местного самоуправления Чувашии активно переводятся на отечественное оборудование. Это важный шаг не только в обеспечении безопасности, но и в поддержке отечественной ИТ-индустрии».