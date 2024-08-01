Новое оборудование на страже здоровья

Для одной из крупнейших больниц столицы Чувашии — ГКБ-1 — 2024 год становится временем активной трансформации. Новое отделение амбулаторной хирургии, только что заработавшее, уже активно принимает пациентов, предлагая им значительное удобство: серьезные операции теперь проводятся в формате дневного стационара.

Раньше, чтобы вылечить грыжу, пациентам приходилось оставаться в стационаре не менее недели. А теперь десятки людей получают квалифицированную помощь хирургов за один день и возвращаются домой, в привычную комфортную обстановку. В ближайших планах — расширение ассортимента операций «одного дня», в том числе вмешательства на венах.

Изменения коснулись и отделения реабилитации, где появилось современное оборудование. Особенно примечательной новинкой стала криокамера. Этот аппарат, который пока не так широко представлен в регионе, предлагает уникальную процедуру — кратковременное пребывание в среде с низкой температурой. Технология способна творить чудеса и обеспечивает нужный оздоровительный эффект. Многие пациенты, безусловно, пожелают испытать эту инновацию на себе. В Министерстве здравоохранения Чувашии нацелены на полное обновление и модернизацию больничного комплекса в новоюжном районе, что, кстати, явно ощущается при визите в ГКБ-1.

Недавно по указанию министра здравоохранения Владимира Степанова ведомство обратилось в МВД, прокуратуру и ФСБ по Чувашской Республике с просьбой оказать помощь в рамках их полномочий. Такая реакция стала ответом на попытки некоторых подрядчиков не исполнить свои обязательства по ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования. Интересы пациентов республиканских клиник в Минздраве готовы защищать всеми законными способами.

За последние годы в больницы Чувашии поступило около 500 единиц нового оборудования. Из недавних запусков обновленных поликлиник можно привести в пример «допофис» врачей на улице Красина в Чебоксарах и долгожданную поликлинику в микрорайоне «Университет» на улице Миначева. Сегодня это хорошо оснащенные, просторные и удобные медицинские учреждения. Пациенты с удовольствием, в деталях, рассказывают об изменениях, проведенных региональным Минздравом. И не скрывают радости оттого, как заметно улучшился уровень медицинского обслуживания рядом с домом.